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    VG: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» зимой будут бороться за Норманна

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в другом клубе.

    На игрока претендуют четыре клуба РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Также интерес к Норманну проявили три представителя АПЛ: «Бернли», «Фулхэм» и «Саутгемптон».

    «Ростов» готов расстаться с футболистом за 17 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Норманн провел за «Ростов» 13 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: VG

    Норвежский ежедневный таблоид. С большим отрывом самый популярный вебсайт страны.

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    16.12.2020 18:14
    Комментарии24
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      Рейтинг: +2470

      ФК Пупсик 7 часов назад

      Нам не пойдет, они слишком цену заломят да и мест нету.

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      Рейтинг: +9650

      paracetamol 8 часов назад

      Зенит из списка исключите пожалста!

      0
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      Рейтинг: +9067

      BRO_football 9 часов назад

      АПЛ конечно же лучший выбор. Любой клуб АПЛ лучше РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +1457

      Retiremen_VMF > BRO_football 9 часов назад

      Это с дивана лучше, а для Нормана наверное где больше будут платить там будет и лучше.

      0
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      Рейтинг: +920

      Ziklop 9 часов назад

      Ростов существует от продаж, тяжело Карпину, но он пока молодца.

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      Рейтинг: +133

      alefreddy 10 часов назад

      Спартак не будет за него бороться есть более лучшие варианты

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      Рейтинг: +194

      вальтер 79 11 часов назад

      я думаю он апл выберет это логично будет

      1
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      Рейтинг: +174

      КаДеС 11 часов назад

      В Краснодар бы его

      1
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      Рейтинг: +13511

      derrik2000 > КаДеС 11 часов назад

      Но 17 миллионов - это всё таки перебор.
      Да и 10 миллионов - его рыночная стоимость - для Краснодара очень большие деньги.

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      Рейтинг: +174

      КаДеС > derrik2000 11 часов назад

      Согласен

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      Рейтинг: +1457

      Retiremen_VMF > derrik2000 9 часов назад

      Не так большие как Галицкий просто столько платить не станет. За такие деньги можно без и борьбы нати.

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      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV > derrik2000 5 часов назад

      заработали же в лч, причем не очком с брюггой, но за 17 миллионов лучше пару годных защей найти вместо кайо, даже пусть они будут меняться со скамейки, там тоже кроме пенсионеров никого

      0
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      Рейтинг: +13511

      derrik2000 12 часов назад

      Игрок, конечно, хороший, но, по моему мнению, подошёл бы только Краснодару, который имеет свой игровой почерк и кого ни попадя к себе не будет брать, а только тех, кто подходит под его стиль игры.
      У остальных команд - Зенита, Спартака и ЦСКА - игровой стиль никакой от слова "совсем".
      Так... мячик пинают...

      1
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      Рейтинг: +1361

      ySS 13 часов назад

      Пусть едет в Европу. "Святые" - самое лучшее предложение.

      1
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      Рейтинг: +1934

      kazak161 13 часов назад

      Норманн давно мечтает играть в Европе и поэтому плохо провел две последние игры за Ростов, так что не радуйтесь претенденты,не будет он играть как раньше с настроением в РПЛ! А за 17 лямов Ростов приобретет три таких Норманна!

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      Рейтинг: +4066

      Yurok161 > kazak161 11 часов назад

      Скорее он уже перерос Ростов и нуждается в более статусных напарника. По этому сейчас не выдаёт той игры, что раньше. Напарники не успевают за его мышлением. В РПЛ его свободно можно продавать за 17-20 лямов. В Европе за него больше 12 не дадут. Статус игрока РПЛ не позволит.

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      Рейтинг: +1934

      kazak161 > Yurok161 11 часов назад

      Просто настало время его продать,так будет лучше для Ростова и Норманна!

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      Рейтинг: +1457

      Retiremen_VMF > kazak161 9 часов назад

      Его за такие деньги надо сначала продать, что бы были деньги покупать, а у этих команд уже есть эти деньги за которые он может приобретет три таких Норманна.

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      Рейтинг: +4066

      Yurok161 > Retiremen_VMF 7 часов назад

      Пусть приобретают.Зачем же на Нормана тогда смотреть?

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