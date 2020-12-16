Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • VG: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» зимой будут бороться за Норманна

VG: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» зимой будут бороться за Норманна

16 декабря 2020, 18:14
19

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в другом клубе.

На игрока претендуют четыре клуба РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Также интерес к Норманну проявили три представителя АПЛ: «Бернли», «Фулхэм» и «Саутгемптон».

«Ростов» готов расстаться с футболистом за 17 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Норманн провел за «Ростов» 13 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Источник: VG

Норвежский ежедневный таблоид. С большим отрывом самый популярный вебсайт страны.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ростов Зенит Спартак ЦСКА Краснодар Бернли Фулхэм Саутгемптон Норманн Матиас
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1608132217
за 17 пусть остатёся на месте и сидит на попе ровно.
Ответить
kazak161
1608132714
Норманн давно мечтает играть в Европе и поэтому плохо провел две последние игры за Ростов, так что не радуйтесь претенденты,не будет он играть как раньше с настроением в РПЛ! А за 17 лямов Ростов приобретет три таких Норманна!
Ответить
ySS
1608133741
Пусть едет в Европу. "Святые" - самое лучшее предложение.
Ответить
derrik2000
1608134009
Игрок, конечно, хороший, но, по моему мнению, подошёл бы только Краснодару, который имеет свой игровой почерк и кого ни попадя к себе не будет брать, а только тех, кто подходит под его стиль игры. У остальных команд - Зенита, Спартака и ЦСКА - игровой стиль никакой от слова "совсем". Так... мячик пинают...
Ответить
КаДеС
1608137894
В Краснодар бы его
Ответить
вальтер 79
1608141040
я думаю он апл выберет это логично будет
Ответить
alefreddy
1608141834
Спартак не будет за него бороться есть более лучшие варианты
Ответить
Ziklop
1608145085
Ростов существует от продаж, тяжело Карпину, но он пока молодца.
Ответить
BRO_football
1608145180
АПЛ конечно же лучший выбор. Любой клуб АПЛ лучше РПЛ.
Ответить
paracetamol
1608151748
Зенит из списка исключите пожалста!
Ответить
Главные новости
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
23:01
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
Все новости
Все новости
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
22:39
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
22:25
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
18
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+