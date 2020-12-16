VG: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» зимой будут бороться за Норманна

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в другом клубе.
На игрока претендуют четыре клуба РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Также интерес к Норманну проявили три представителя АПЛ: «Бернли», «Фулхэм» и «Саутгемптон».
«Ростов» готов расстаться с футболистом за 17 миллионов евро.
- В текущем сезоне Норманн провел за «Ростов» 13 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: VG
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