VG: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» зимой будут бороться за Норманна

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может продолжить карьеру в другом клубе.

На игрока претендуют четыре клуба РПЛ: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Также интерес к Норманну проявили три представителя АПЛ: «Бернли», «Фулхэм» и «Саутгемптон».

«Ростов» готов расстаться с футболистом за 17 миллионов евро.