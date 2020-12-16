Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Тедеско уйдет из «Спартака», Медведев – из «Зенита»

Главные новости дня. Тедеско уйдет из «Спартака», Медведев – из «Зенита»

16 декабря 2020, 23:51
4

Тедеско: «Не буду продлевать контракт со «Спартаком».

Моуринью: «В «Манчестер Юнайтед» мне требовалось время, я ушел в середине процесса».

Моуринью: «Сон хочет завершить карьеру в «Тоттенхэме».

Metaratings: Медведев покинет пост генерального директора «Зенита», он уже не работает в клубе.

«Мутко против»: Глушаков получает в «Химках» 700 тысяч рублей в месяц. Это в 27 раз меньше, чем в «Спартаке».

«Вест Бромвич» объявил об отставке Билича. Клуб может возглавить Эллардайс.

VG: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» зимой будут бороться за Норманна.

Влашич может перейти в «Аталанту», если Гомес уйдет из команды зимой.

«Чемпионат»: после драки фанатов «Зенита» и «Спартака» на стадион ввели ОМОН.

РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак» и оторвался от него на шесть очков.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1608173456
Правильное решение,что тянуть если сам Доменико видит что не может не как игру поставить,,,конечно и с составом его подвели,за место усиления купили мертвяков Коку и Урунова,да и Мозес не блеск пока,,,,,
Ответить
Иван Петров 1986
1608183773
Ну и слава Богу ! ! !
Ответить
RJM555
1608185909
не помню что из Спартака тренеры уходили сами - обычно их выгоняют!!!
Ответить
bzfar
1608190497
В нашем футболе надо делать перезагрузку, как в легкой атлетике. Может не совсем уместное сравнение, но футболу снова пора стать видом спорта, а не местом для политразборок, финансовых махинаций и коррупции на всех ступенях
Ответить
Главные новости
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
Все новости
Все новости
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
22:39
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
22:25
Стало известно, чем занимается победитель ЛЧ Глеб
21:31
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
ФотоМората нашел новый клуб
19:18
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
18
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+