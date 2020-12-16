Главные новости дня. Тедеско уйдет из «Спартака», Медведев – из «Зенита»

Поддерживаю, не зачем мучить себя и болельщиков ((((( Команда нуждается в обновлении, этот позор больше не возможно смотреть (((
Тедеско: «Не буду продлевать контракт со «Спартаком».
Моуринью: «В «Манчестер Юнайтед» мне требовалось время, я ушел в середине процесса».
Моуринью: «Сон хочет завершить карьеру в «Тоттенхэме».
Metaratings: Медведев покинет пост генерального директора «Зенита», он уже не работает в клубе.
«Мутко против»: Глушаков получает в «Химках» 700 тысяч рублей в месяц. Это в 27 раз меньше, чем в «Спартаке».
«Вест Бромвич» объявил об отставке Билича. Клуб может возглавить Эллардайс.
VG: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» зимой будут бороться за Норманна.
Влашич может перейти в «Аталанту», если Гомес уйдет из команды зимой.
«Чемпионат»: после драки фанатов «Зенита» и «Спартака» на стадион ввели ОМОН.
РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак» и оторвался от него на шесть очков.