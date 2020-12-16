Главные новости дня. Тедеско уйдет из «Спартака», Медведев – из «Зенита»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2020 23:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18418

      silver29 1 час назад

      Поддерживаю, не зачем мучить себя и болельщиков ((((( Команда нуждается в обновлении, этот позор больше не возможно смотреть (((

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      Рейтинг: +16488

      slavutiq70 2 часа назад

      Правильное решение,что тянуть если сам Доменико видит что не может не как игру поставить,,,конечно и с составом его подвели,за место усиления купили мертвяков Коку и Урунова,да и Мозес не блеск пока,,,,,

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