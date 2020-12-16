Главные новости дня. Тедеско уйдет из «Спартака», Медведев – из «Зенита»

Тедеско: «Не буду продлевать контракт со «Спартаком».

Моуринью: «В «Манчестер Юнайтед» мне требовалось время, я ушел в середине процесса».

Моуринью: «Сон хочет завершить карьеру в «Тоттенхэме».

Metaratings: Медведев покинет пост генерального директора «Зенита», он уже не работает в клубе.

«Мутко против»: Глушаков получает в «Химках» 700 тысяч рублей в месяц. Это в 27 раз меньше, чем в «Спартаке».

«Вест Бромвич» объявил об отставке Билича. Клуб может возглавить Эллардайс.

VG: «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» зимой будут бороться за Норманна.

Влашич может перейти в «Аталанту», если Гомес уйдет из команды зимой.

«Чемпионат»: после драки фанатов «Зенита» и «Спартака» на стадион ввели ОМОН.

РПЛ. «Зенит» обыграл «Спартак» и оторвался от него на шесть очков.