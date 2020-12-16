Влашич может перейти в «Аталанту», если Гомес уйдет из команды зимой

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Аталанту» в зимнее трансферное окно, сообщает Calcio Atalanta.

Клуб из Бергамо рассчитывает на трансфер 23-летнего хорвата в случае ухода Алехандро Гомеса. Аргентинский форвард поругался с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.