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    Влашич может перейти в «Аталанту», если Гомес уйдет из команды зимой

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в «Аталанту» в зимнее трансферное окно, сообщает Calcio Atalanta.

    Клуб из Бергамо рассчитывает на трансфер 23-летнего хорвата в случае ухода Алехандро Гомеса. Аргентинский форвард поругался с главным тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

    • Во время матча ЛЧ с «Мидтьюлландом» Гомес отказался выполнять установку тренера и был заменен в перерыве.
    • Контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Николы – 25 миллионов евро.

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    Источник: Calcio Atalanta

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    16.12.2020 18:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +830

      fhnv 9 часов назад

      давно пора валить с этой помойки!

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      Рейтинг: +2266

      Nerlinger 10 часов назад

      Денег у них на Влашича не хватит!!! Это не из РЖД за копейки брать!!! Гинер меньше чем за 30-к не отпустит

      0
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      Рейтинг: +1199

      elessar arnor > Nerlinger 9 часов назад

      они заработали эти деньги и могут потратиться

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      Рейтинг: +14622

      vladimir-7 10 часов назад

      Аталанта не для Влашича, а вот Ювентус или Интер — ДА.

      0
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      Рейтинг: +3429

      InterMilLano1908 11 часов назад

      денег то хватит?

      0
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      Рейтинг: +1130

      ruded 11 часов назад

      Миранчук останется на лавке?

      0
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      Рейтинг: +2419

      sobaka120982 12 часов назад

      Буду очень рад!!! Парень маринуется в нашем болоте, а там он будет звездой

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      Рейтинг: +617

      Радио1000шумеров 12 часов назад

      И кто ЦСКА тянуть будет? Шкурин? Или, может быть, Гайч???

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      Рейтинг: +1199

      elessar arnor > Радио1000шумеров 9 часов назад

      ваще пох

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      Рейтинг: +830

      fhnv > Радио1000шумеров 9 часов назад

      чего тянуть то? один черт в европе последнее время дно

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