Моуринью: «В «Манчестер Юнайтед» мне требовалось время, я ушел в середине процесса»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью убежден, что его преждевременно уволили из «Манчестер Юнайтед». Это случилось в 2018 году.

«Я чувствовал, что в «Манчестер Юнайтед» мне требовалось время, но оно не было предоставлено. Такое ощущение у меня было впервые в карьере. Я ушел в середине процесса. Но я сделал все, что мог. У нас прекрасные отношения с клубом, мы счастливы. Я со всеми в хороших отношениях», – сказал Моуриньо.