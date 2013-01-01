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    Моуринью: «В «Манчестер Юнайтед» мне требовалось время, я ушел в середине процесса»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью убежден, что его преждевременно уволили из «Манчестер Юнайтед». Это случилось в 2018 году.

    «Я чувствовал, что в «Манчестер Юнайтед» мне требовалось время, но оно не было предоставлено. Такое ощущение у меня было впервые в карьере. Я ушел в середине процесса. Но я сделал все, что мог. У нас прекрасные отношения с клубом, мы счастливы. Я со всеми в хороших отношениях», – сказал Моуриньо.

    • Португалец работал в Манчестере 2 года.
    • Он взял с командой 3 трофея, включая Лигу Европы.
    • «Тоттенхэм» под руководством Моуринью сейчас лидирует в АПЛ.

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    Источник: Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +81462

      zigbert 35 минут назад

      Может и правильно поступил Моуринью возглавив Тоттенхэм. Лучше работать в более спокойной обстановке. О хороших отношениях в Манчестер Юнайтед лучше бы не говорил.

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      Рейтинг: +10956

      Cules2013 2 часа назад

      нет, не преждевременно. Проблема-то, во многом, что в последний заход в Челси, что в МЮ - это скандалы и потеря раздевалки, а не игровые проблемы. Сульшера почему терпят, потому что Уле уважают и игроки, и руководство и болельщики. А Моур переругался со всеми, с кем только можно, и это был тупик.

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      Рейтинг: +3426

      InterMilLano1908 > Cules2013 1 час назад

      Сульшера не сливают потому что им легко манипулировать... С Мауром и Ван Гаалом такой фокус не прокатит... вот и н.егры во главе с погбой сливали всех...

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