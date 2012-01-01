Metaratings: Медведев покинет пост генерального директора «Зенита», он уже не работает в клубе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уже не занимается в клубе операционными вопросами. Все они перешли в ведение Елены Илюхиной, председателя совета директоров.

Решение об уходе Медведева принято примерно месяц назад. Имя преемника на текущий момент неизвестно.