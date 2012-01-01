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    Metaratings: Медведев покинет пост генерального директора «Зенита», он уже не работает в клубе

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев уже не занимается в клубе операционными вопросами. Все они перешли в ведение Елены Илюхиной, председателя совета директоров.

    Решение об уходе Медведева принято примерно месяц назад. Имя преемника на текущий момент неизвестно.

    • Медведева назначили в «Зенит» в прошлом году.
    • При нем команда два раза подряд заняла в группе Лиги чемпионов последнее место.
    • Сейчас «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:05
    Комментарии30
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      Рейтинг: +9616

      paracetamol 54 минуты назад

      Я бы тоже его пнул. Некер сидеть и коньячок попивать, работать надо!

      0
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      Рейтинг: +178

      вальтер 79 1 час назад

      наработался фраерок )))))))

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      Рейтинг: +901

      Ziklop 1 час назад

      хорошая новость. этот идиот не нужен клубу.

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      Рейтинг: +4229

      Давид59 1 час назад

      В хоккее он не разбирается, но при нём СКА играл неплохо. А придя в Зенит, похоже, решил, что в футболе что-то понимает. Его решения по покупкам и главному тренеру мы сейчас и имеем. Команда в Европе - полный ноль.

      0
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      Рейтинг: +1761

      волчарик 2 часа назад

      Вроде и хорошая новость,но думаю поменяется лицо а не суть.

      1
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      Рейтинг: -145

      Закат ЕдРа 2 часа назад

      Неееееееет. Оставте этого дурачка нам)

      -2
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      Рейтинг: +14613

      vladimir-7 2 часа назад

      Медведева могут назначить президентом РПЛ вместо Прядкина или
      в РФС вместо Н.Симоняна.

      0
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      Рейтинг: +2403

      nemolod > vladimir-7 1 час назад

      Симонян в РФС-это так же как и Колосков-почетные для международных презентаций,приемов типа свадеьных генералов!

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      Рейтинг: +3187

      mamba9090909 2 часа назад

      Утка, причём не очень свежая.

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      Рейтинг: +1520

      Fusballer 3 часа назад

      На пост президента РФС будет баллотироваться, если что.

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      Рейтинг: +14613

      vladimir-7 > Fusballer 2 часа назад

      Питерские уже единогласно выдвинули кандидата на пост президента РФС Дюкова.

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      Рейтинг: +5406

      Рубинище 3 часа назад

      утка скорее всего.

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