«Мутко против»: Глушаков получает в «Химках» 700 тысяч рублей в месяц. Это в 27 раз меньше, чем в «Спартаке»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков получает в Подмосковье в десятки раз меньше, чем в «Спартаке». Его нынешняя зарплата не достигает и миллиона рублей в месяц.

«Денис Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке». Подмосковный клуб положил на стол бывшему капитану красно-белых договор с зарплатой 700 000 рублей в месяц (примерно 100 000 евро в год).

В «Спартаке» же Глушаков получал около 2,7 миллиона евро за сезон», – сообщил источник.