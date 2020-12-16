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  • «Мутко против»: Глушаков получает в «Химках» 700 тысяч рублей в месяц. Это в 27 раз меньше, чем в «Спартаке»

«Мутко против»: Глушаков получает в «Химках» 700 тысяч рублей в месяц. Это в 27 раз меньше, чем в «Спартаке»

16 декабря 2020, 12:15
17

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков получает в Подмосковье в десятки раз меньше, чем в «Спартаке». Его нынешняя зарплата не достигает и миллиона рублей в месяц.

«Денис Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке». Подмосковный клуб положил на стол бывшему капитану красно-белых договор с зарплатой 700 000 рублей в месяц (примерно 100 000 евро в год).

В «Спартаке» же Глушаков получал около 2,7 миллиона евро за сезон», – сообщил источник.

  • Со «Спартаком» Глушаков брал РПЛ.
  • 33-летний игрок в текущем сезоне чемпионата провел 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
  • «Химки» идут в РПЛ 11-ми.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Глушаков Денис
Комментарии (17)
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Рубинище
1608110550
в Спартаке он столько в день получал. Такими и должны быть лички у паспортистов, хотя на них даже не наигрывают.
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Obojaemiy
1608110601
Я получаю у себя на работе 47 тыс в месяц.... это в 14 раз меньше чем у Глушака)))
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Fusballer
1608111103
Бедняга. Куда деньги кидать?
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DOCTOR PENALTY
1608113774
На новую невесту чать хватает.)
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Нуф-Нуф
1608114328
Бедолага. С хлеба на воду перебивается.
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maior-60
1608114451
Это - расизм! Руки прочь от бедняги Глушакова!
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selkoka
1608114737
Да неее. После истории с женой перешел на "серую" ЗП просто)))
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Psih86
1608118258
Обычный человек который ни чем не хуже этого футболиста получает такие деньги за два года.. Даже наверное от обычного человека пользы больше, чем от Глушакова.
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slavа0508
1608118651
Ой бедняга как жалко его,,,может скинемся???
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bomilazdeshnii
1608139802
Злые вы и завистливые.
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