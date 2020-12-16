«Мутко против»: Глушаков получает в «Химках» 700 тысяч рублей в месяц. Это в 27 раз меньше, чем в «Спартаке»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков получает в Подмосковье в десятки раз меньше, чем в «Спартаке». Его нынешняя зарплата не достигает и миллиона рублей в месяц.
«Денис Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке». Подмосковный клуб положил на стол бывшему капитану красно-белых договор с зарплатой 700 000 рублей в месяц (примерно 100 000 евро в год).
В «Спартаке» же Глушаков получал около 2,7 миллиона евро за сезон», – сообщил источник.
- Со «Спартаком» Глушаков брал РПЛ.
- 33-летний игрок в текущем сезоне чемпионата провел 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
- «Химки» идут в РПЛ 11-ми.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»