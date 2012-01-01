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    «Мутко против»: Глушаков получает в «Химках» 700 тысяч рублей в месяц. Это в 27 раз меньше, чем в «Спартаке»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков получает в Подмосковье в десятки раз меньше, чем в «Спартаке». Его нынешняя зарплата не достигает и миллиона рублей в месяц.

    «Денис Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке». Подмосковный клуб положил на стол бывшему капитану красно-белых договор с зарплатой 700 000 рублей в месяц (примерно 100 000 евро в год).

    В «Спартаке» же Глушаков получал около 2,7 миллиона евро за сезон», – сообщил источник.

    • Со «Спартаком» Глушаков брал РПЛ.
    • 33-летний игрок в текущем сезоне чемпионата провел 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
    • «Химки» идут в РПЛ 11-ми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3514

      Puddle 28 минут назад

      В спартаке ему хорошо доплачивали зулусов, которых он парил в бане! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: -408

      net zenit1967 1 час назад

      срочно поднять зарплату!срочно!парень с хлеба на воду перебивается!поможем всем миром!

      2
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      Рейтинг: +16424

      slavutiq70 1 час назад

      Ой бедняга как жалко его,,,может скинемся???

      2
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      Рейтинг: +1085

      Psih86 1 час назад

      Обычный человек который ни чем не хуже этого футболиста получает такие деньги за два года.. Даже наверное от обычного человека пользы больше, чем от Глушакова.

      3
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      Рейтинг: +901

      Ziklop 1 час назад

      пускай завтра с Химками обыграет Локо, может премию выпишут, в два оклада.

      0
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      Рейтинг: +3953

      Cleaner 2 часа назад

      Так он и играет сейчас в 27 раз хуже. А вообще зажрались они все. Игры нет, а бало немеренное и несоответствующее получают.

      1
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      Рейтинг: +1367

      Ужас Бората 2 часа назад

      На заводе с напильником пусть попробует.

      5
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      Рейтинг: +1520

      Fusballer > Ужас Бората 2 часа назад

      У него один ужин стоит как зарплата работяги ща месяц.

      1
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      Рейтинг: +14613

      vladimir-7 > Ужас Бората 1 час назад

      Ночью на Ленинградку пора выходить, там без налогов в ФНС и
      без вычетов алиментов.

      1
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      Рейтинг: +245

      selkoka 2 часа назад

      Да неее. После истории с женой перешел на "серую" ЗП просто)))

      2
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      Рейтинг: +5842

      maior-60 2 часа назад

      Это - расизм! Руки прочь от бедняги Глушакова!

      2
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      Рейтинг: +78

      Нуф-Нуф 2 часа назад

      Бедолага. С хлеба на воду перебивается.

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