Моуринью: «Сон хочет завершить карьеру в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон не намерен больше менять клуб по ходу карьеры. Об этом сообщил главный тренер лондонцев Жозе Моуринью.
«Знаю, что Сон хочет здесь завершить карьеру, я верю ему и владельцу клуба. Верю, что игрок подпишет новый контракт, причем не требую этого сейчас, так как сейчас неподходящий момент», – считает португалец.
- Нынешнее соглашение Сона действует до 2023 года.
- В текущем сезоне южнокореец провел 19 матчей, забил 13 голов, сделал 7 результативных пасов.
- Рынок оценивает 28-летнего форварда в 75 миллионов евро.
Источник: Goal