Моуринью: «Сон хочет завершить карьеру в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон не намерен больше менять клуб по ходу карьеры. Об этом сообщил главный тренер лондонцев Жозе Моуринью.

«Знаю, что Сон хочет здесь завершить карьеру, я верю ему и владельцу клуба. Верю, что игрок подпишет новый контракт, причем не требую этого сейчас, так как сейчас неподходящий момент», – считает португалец.