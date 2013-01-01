Моуринью: «Сон хочет завершить карьеру в «Тоттенхэме»

Поживём-увидим. Вот как мешок бабла вывалит Реал или ещё кто, и покажет Сону, сколько трофеев он с ними может взять, и что всего этого не будет в ТТХ, то, думаю, кореец призадумается. Время летит, уже 28 лет - сейчас на пике формы. Тянуть некогда с переходом. Тем более, что он явно дешевле всяких Неймаров, Мбаппе и т.д.
Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон не намерен больше менять клуб по ходу карьеры. Об этом сообщил главный тренер лондонцев Жозе Моуринью.
«Знаю, что Сон хочет здесь завершить карьеру, я верю ему и владельцу клуба. Верю, что игрок подпишет новый контракт, причем не требую этого сейчас, так как сейчас неподходящий момент», – считает португалец.
- Нынешнее соглашение Сона действует до 2023 года.
- В текущем сезоне южнокореец провел 19 матчей, забил 13 голов, сделал 7 результативных пасов.
- Рынок оценивает 28-летнего форварда в 75 миллионов евро.