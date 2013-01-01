Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Моуринью: «Сон хочет завершить карьеру в «Тоттенхэме»

    Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон не намерен больше менять клуб по ходу карьеры. Об этом сообщил главный тренер лондонцев Жозе Моуринью.

    «Знаю, что Сон хочет здесь завершить карьеру, я верю ему и владельцу клуба. Верю, что игрок подпишет новый контракт, причем не требую этого сейчас, так как сейчас неподходящий момент», – считает португалец.

    • Нынешнее соглашение Сона действует до 2023 года.
    • В текущем сезоне южнокореец провел 19 матчей, забил 13 голов, сделал 7 результативных пасов.
    • Рынок оценивает 28-летнего форварда в 75 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10956

      Cules2013 2 часа назад

      Поживём-увидим. Вот как мешок бабла вывалит Реал или ещё кто, и покажет Сону, сколько трофеев он с ними может взять, и что всего этого не будет в ТТХ, то, думаю, кореец призадумается. Время летит, уже 28 лет - сейчас на пике формы. Тянуть некогда с переходом. Тем более, что он явно дешевле всяких Неймаров, Мбаппе и т.д.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -568

      СуперПАВ9 > Cules2013 1 час назад

      Угу барселона сейчас долго будет без трофеев

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81460
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru