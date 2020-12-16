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    «Чемпионат»: после драки фанатов «Зенита» и «Спартака» на стадион ввели ОМОН

    На матче 19-го тура РПЛ «Зенитом»«Спартак» произошла драка между болельщиками обеих команд, сообщает «Чемпионат».

    Часть болельщиков «Спартака» пыталась пробраться к болельщикам петербуржцев. Потасовку удалось прекратить только с помощью сотрудников ОМОНа.

    В матче перерыв, счет 1:1. У хозяев мяч забил Сердар Азмун, гости отыгрались благодаря автоголу Деяна Ловрена.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2020 20:26
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2490

      neim 10 часов назад

      Так вроде же говорилось, что только в VIP ложах болельщики будут ? Причем спартаковских вообще не предполагалось. Откуда они там взялись на стадионе ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3967

      Cleaner 10 часов назад

      Где Спартачи - там бардак и драки.( И как они попали на матч, если еще утром говорили, что Зенит допустит на матч только своих болел и только в ложи?

      2
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      Рейтинг: +22411

      пьяныйхоровод > Cleaner 9 часов назад

      Есть петербуржский филиал секты . Енто они .

      0
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      Рейтинг: +5076

      житель СПб 10 часов назад

      Что пока делают на поле спартаковцы - непонятно. 0 ударов в створ? Ну и где роль Тедеско?

      1
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      Рейтинг: +5064

      порт 11 часов назад

      А какого хрена эти кб мини-пиги делают на стадионе?

      7
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      Рейтинг: +194

      вальтер 79 11 часов назад

      капитан привоз блин((((((

      1
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