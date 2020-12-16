«Чемпионат»: после драки фанатов «Зенита» и «Спартака» на стадион ввели ОМОН

Так вроде же говорилось, что только в VIP ложах болельщики будут ? Причем спартаковских вообще не предполагалось. Откуда они там взялись на стадионе ?
На матче 19-го тура РПЛ «Зенитом» – «Спартак» произошла драка между болельщиками обеих команд, сообщает «Чемпионат».
Часть болельщиков «Спартака» пыталась пробраться к болельщикам петербуржцев. Потасовку удалось прекратить только с помощью сотрудников ОМОНа.
В матче перерыв, счет 1:1. У хозяев мяч забил Сердар Азмун, гости отыгрались благодаря автоголу Деяна Ловрена.