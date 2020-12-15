Жена Березуцкого – о критике мужа в СМИ: «Как можно допускать такие заголовки по отношению к легенде футбола?»

Ольга Березуцкая, жена бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, отреагировала на критику в адрес мужа после информации о его возможном назначении на пост главного тренера московского клуба.
«Нет, я понимаю, что это СМИ, которые мы заслужили. Но вопрос один: как вообще можно допускать такие заголовки по отношению к легенде футбола, как минимум?» – написала жена Березуцкого в инстаграме.
- По информации Sport24, ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом». Игра состоится в четверг.
- Березуцкий – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Источник: инстаграм Ольги Березуцкой