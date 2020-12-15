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  • Жена Березуцкого – о критике мужа в СМИ: «Как можно допускать такие заголовки по отношению к легенде футбола?»

Жена Березуцкого – о критике мужа в СМИ: «Как можно допускать такие заголовки по отношению к легенде футбола?»

15 декабря 2020, 11:28
35

Ольга Березуцкая, жена бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, отреагировала на критику в адрес мужа после информации о его возможном назначении на пост главного тренера московского клуба.

«Нет, я понимаю, что это СМИ, которые мы заслужили. Но вопрос один: как вообще можно допускать такие заголовки по отношению к легенде футбола, как минимум?» – написала жена Березуцкого в инстаграме.

Источник: инстаграм Ольги Березуцкой
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (35)
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Павелий
1608021481
До легенды ему всё же ещё далеко.
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Fusballer
1608021708
Легенда)))) Жёнушки как всегда чушь какую-то порют.
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GrizzlyD
1608022680
в каком месте он легенда?
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АртурZaСМ
1608023649
"Легенда футбола" КАК МИНИМУМ? я боюсь представить себе что там как максимум. Сб. России ничего не потеряла с их уходом.
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BRO_football
1608023759
Жена Березуцкого не понимает как работают СМИ. В данном случае первоисточником является статья на сайте спортивного издания "Спорт день за днём". А остальные СМИ просто её цитируют. И критика в данной статье весьма объективная. Ну какой из Васи Березуцкого главный тренер? Как он будет командовать теми же Онопко и Овчинниковым, которые на 10 лет его старше и опытнее. Онопко - 11 лет в команде, Овчинников - 6 лет. Это будет как минимум несправедливо по отношению к ним.
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Михаил_Боярский
1608023912
ЧТО???))) Легенда это Яшин, Марадона, Пеле, Роналдо и тд. Но никак не бревнозуцкий.
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Дядя Серёжа
1608025669
Напросилась... Жена легенды... Же ле..
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nik55
1608037866
чудо в перьях----он такая же легенда как и ты
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river31
1608046825
Вася не плохой футболист, но при чем тут жена? И комментаторы от "убогого"? Сказала и ладно. Что такое Инстаграм? Я не в курсе и не хочу знать. Забудется. Скоро.... Не стоит придавать этому значение. Как тренер Василий, по-моему - не потянет.
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evgeniy.slam
1608053283
Я фанат ЦСКА, но давайте будем адекватными людьми. Легенда футбола это Марадона или Пеле, а Вася Березуцкий просто Вася
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