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    Жена Березуцкого – о критике мужа в СМИ: «Как можно допускать такие заголовки по отношению к легенде футбола?»

    Ольга Березуцкая, жена бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, отреагировала на критику в адрес мужа после информации о его возможном назначении на пост главного тренера московского клуба.

    «Нет, я понимаю, что это СМИ, которые мы заслужили. Но вопрос один: как вообще можно допускать такие заголовки по отношению к легенде футбола, как минимум?» – написала жена Березуцкого в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Ольги Березуцкой

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии40
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      Рейтинг: +1959

      river31 1 час назад

      Вася не плохой футболист, но при чем тут жена? И комментаторы от "убогого"? Сказала и ладно. Что такое Инстаграм? Я не в курсе и не хочу знать. Забудется. Скоро.... Не стоит придавать этому значение. Как тренер Василий, по-моему - не потянет.

      0
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      Рейтинг: +14606

      vladimir-7 2 часа назад

      Всё, желчь, злоба и ревность к игроку у людей закончилась и настала тишина.

      1
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      Рейтинг: +3110

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      А чего добилась эта "минимум легенда"? Особенно интересно взглянуть на его тренерские заслуги... Может быть, это именно Вася, а не Клопп возглавлял выигравший все Ливерпуль?

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      Рейтинг: +1959

      river31 > Ганнибал Лектор 1 час назад

      При чем тут Ливер и Клопп?

      0
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      Рейтинг: +5265

      nik55 4 часа назад

      чудо в перьях----он такая же легенда как и ты

      1
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      Рейтинг: +518

      Урия Гип 2 5 часов назад

      Наговариваете на женщину. Может она футбол не смотрит, совсем.

      1
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      Рейтинг: +19765

      Боцман59rus 6 часов назад

      Курица)

      -1
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      Рейтинг: +22377

      пьяныйхоровод 6 часов назад

      Всех неуверовавших в легенду еретиков - придать анафеме .

      0
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      Рейтинг: +4228

      Давид59 6 часов назад

      Жена легенды. Хмм. По-моему звучит неплохо

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      Рейтинг: +964

      Sedoi_Goblin 6 часов назад

      Может Вася книгу выпустил "Я-легенда,как минимум"?? А мы и не в курсе..

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      Рейтинг: +776

      S.K.V. 6 часов назад

      Ребята хватит гнать на жену,как Вася сказал его называть так она его и называет.Пугает только одно - как МИНИМУМ легенда,что же там как МАКСИМУМ............

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