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    Sport24: ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом»

    ЦСКА решил уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.

    По информации Sport24, Гончаренко выведет команду на матч 19-го утра РПЛ с «Ростовом», после чего будет официально объявлено об отставке тренера.

    • Ранее «СЭ» писал, что Гончаренко могут уволить в случае поражения от «Ростова». Игра состоится в четверг.
    • В случае увольнения и поиска замены для Гончаренко, командой на временной основе будет руководить Василий Березуцкий.
    • Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии22
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      Рейтинг: +23

      Риш 51 минуту назад

      зря лучше не будет

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      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV 57 минут назад

      жалко гончара, уверен превзойдет да уже с бате в европе превзошел кабинет

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      Рейтинг: +209

      Kalida 1 час назад

      осталось лысого турнуть из сборной

      0
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      Рейтинг: +9050

      BRO_football 1 час назад

      Вот вам и лучший тренер республики Беларусь, которого вот-вот уволят за неудовлетворительные результаты команды. Страшно тогда подумать как работают другие белорусские тренеры.

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      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV > BRO_football 56 минут назад

      кабинет не третьем идет, тут некоторые даже не в еврозоне хотя хорошо в европе сыграли, не много ли чести себе делаете, может как и рабы вы раньше были суперклубом, но эти времена закончились вместе с чемоданами гинера для карасева

      0
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      Рейтинг: +478

      Николай71 1 час назад

      Худяков, спортдир Тамбова пишет что их тренером Первушиным интересуются 2 Команды рпл. Почему то мне кажется что одна из них ЦСКА...

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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 3 часа назад

      Двойственное впечатление от таких новостей. С одной стороны, вроде как, виноват. Но ... не виноват. Команда старается. Но некто Чалов с 3-х метров попасть в ворота не может. А некто Гаич вообще ничего не может. Т.е., в натуре, ничего. Может, сначала лучше Чалова турнуть. С Гаичем заодно.
      Акинфеева тоже бы вслед за этой парочкой неумех. Очень много косячит Акинфеев. Сам неуверенно себя чувствует и оборонцев нервирует.
      Пригласили бы вратаря вроде Беленова, совсем другой настрой был бы у обороны.

      1
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      Рейтинг: +2060

      CSKA57 > Дедуктор 3 часа назад

      Сомневаюсь, что все трансферы в клубе проходили мимо тренера. Думаю, что он был в курсе всего. Кстати, уже не только Акинфеев, но и Фернандес косячить начинает. А сколько было ошибочных замен, негативно повлиявших на исход матча?

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      Рейтинг: -137

      Спартач80 > Дедуктор 2 часа назад

      Давно интересует кого то мнение такого ущербного,как ты?=)))

      -1
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      Рейтинг: +12168

      alarm 3 часа назад

      а если 5:0 будет и валера после игры сбежит в нарву от позора - гончаренко всё равно уволят?

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      Рейтинг: +2060

      CSKA57 > alarm 3 часа назад

      С Уралом на равных... О победах уже давно не мечтаем!

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      Рейтинг: +146

      Главное Спартак без ЛЧ 3 часа назад

      Я ах.у.ею, если Семака оставят в Зените. Если нет и подумают оставить тренера, который базарит по-русски, пусть будет он.

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      Рейтинг: +10209

      DeStar 3 часа назад

      ну посмотрим, что будет дальше. Команда перестала развиваться это факт, но игра была, было много моментов, ударов, но кривоногие не могут попадать даже в пустые и с метра пробить мимо вратаря) ну новый тренер это не исправит, но повезти может и игроки просто начнут реализовывать хотя бы половину из должного и цска покажет результат получше. Гончаренко.. хз, я думаю в рпл место ему найдётся, не знаю какое, но видимо ему нужен клуб, который не претендует на золото, а значит это не зенит, цска, спартак или локо .Вот условный динамо москва может? хз. или рубин какой, не знаю. вряд ли это будет уфа или урал или ахмат)

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      Рейтинг: +18350

      silver29 3 часа назад

      и куда ему зимой ? на корпоративах выступать ?

      1
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      Рейтинг: +1309

      Parham > silver29 1 час назад

      Для его всегда открыта дорога, для такого клуба как -БАТЭ!!!

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