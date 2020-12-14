Sport24: ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом»

ЦСКА решил уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.
По информации Sport24, Гончаренко выведет команду на матч 19-го утра РПЛ с «Ростовом», после чего будет официально объявлено об отставке тренера.
- Ранее «СЭ» писал, что Гончаренко могут уволить в случае поражения от «Ростова». Игра состоится в четверг.
- В случае увольнения и поиска замены для Гончаренко, командой на временной основе будет руководить Василий Березуцкий.
- Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.
Источник: Sport24