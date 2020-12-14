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  • Sport24: ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом»

Sport24: ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом»

14 декабря 2020, 16:32
24

ЦСКА решил уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.

По информации Sport24, Гончаренко выведет команду на матч 19-го утра РПЛ с «Ростовом», после чего будет официально объявлено об отставке тренера.

  • Ранее «СЭ» писал, что Гончаренко могут уволить в случае поражения от «Ростова». Игра состоится в четверг.
  • В случае увольнения и поиска замены для Гончаренко, командой на временной основе будет руководить Василий Березуцкий.
  • Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Гончаренко Виктор
Комментарии (24)
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DOCTOR PENALTY
1607953153
...И выбьют из седла казака!
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CSKA57
1607954077
Хорошая новость!
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Просто-333
1607954396
Ух ты- какой стимул для тренера слить последний матч
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DeStar
1607955215
ну посмотрим, что будет дальше. Команда перестала развиваться это факт, но игра была, было много моментов, ударов, но кривоногие не могут попадать даже в пустые и с метра пробить мимо вратаря) ну новый тренер это не исправит, но повезти может и игроки просто начнут реализовывать хотя бы половину из должного и цска покажет результат получше. Гончаренко.. хз, я думаю в рпл место ему найдётся, не знаю какое, но видимо ему нужен клуб, который не претендует на золото, а значит это не зенит, цска, спартак или локо .Вот условный динамо москва может? хз. или рубин какой, не знаю. вряд ли это будет уфа или урал или ахмат)
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Главное Спартак без ЛЧ
1607955639
Я ах.у.ею, если Семака оставят в Зените. Если нет и подумают оставить тренера, который базарит по-русски, пусть будет он.
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Дедуктор
1607956354
Двойственное впечатление от таких новостей. С одной стороны, вроде как, виноват. Но ... не виноват. Команда старается. Но некто Чалов с 3-х метров попасть в ворота не может. А некто Гаич вообще ничего не может. Т.е., в натуре, ничего. Может, сначала лучше Чалова турнуть. С Гаичем заодно. Акинфеева тоже бы вслед за этой парочкой неумех. Очень много косячит Акинфеев. Сам неуверенно себя чувствует и оборонцев нервирует. Пригласили бы вратаря вроде Беленова, совсем другой настрой был бы у обороны.
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Вальдемар IV
1607964605
жалко гончара, уверен превзойдет да уже с бате в европе превзошел кабинет
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absent32
1607968538
Виктору Михайловичу нужно было после после поражения в Загребе психануть, написать заявление об уходе и уехать на дачу в Беларусь. Так может быть на эмоциях его и оставили бы)))
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Snek
1607969578
Интересно будет, если Гинер его оставит...
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GoLenaStop
1607972649
Опаньки!.. Какой будет тур шикарный, три супер матча в верхних строчках - и с увольнением, и с дрочевом и соплями на камеру, и унизительная ничья...И судьи испортят два матча и будет скандал... Все - в лучших традициях. Ждем-с 16-17.12.2020. Удачи всем! Ха!
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