«СЭ»: Гончаренко уволят, если ЦСКА в четверг не победит «Ростов»

Матч 19-го тура РПЛ против «Ростова» станет решающим для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
По информации «СЭ», белоруса отправят в отставку, если московская команда не победит в заключительной игре года.
Возможный уход тренера будет воспринят футболистами с пониманием, утверждает источник.
В случае увольнения и поиска замены для Гончаренко, командой на временной основе будет руководить Василий Березуцкий.
Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей. Игра с «Ростовом» – в четверг.
Гончаренко – об отставке: «Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции»
Источник: «Спорт-Экспресс»