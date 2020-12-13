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    «СЭ»: Гончаренко уволят, если ЦСКА в четверг не победит «Ростов»

    Матч 19-го тура РПЛ против «Ростова» станет решающим для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

    По информации «СЭ», белоруса отправят в отставку, если московская команда не победит в заключительной игре года.

    Возможный уход тренера будет воспринят футболистами с пониманием, утверждает источник.

    В случае увольнения и поиска замены для Гончаренко, командой на временной основе будет руководить Василий Березуцкий.

    Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей. Игра с «Ростовом» – в четверг.

    Гончаренко – об отставке: «Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2020 23:44
    Комментарии24
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      Рейтинг: +2060

      CSKA57 7 часов назад

      Ганчаренко надо увольнять без всяких договоренностей. А если ЦСКА на дурняк выиграет, то опять его терпеть незнамо сколько? Сил больше нет!

      0
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 8 часов назад

      Я фанат коней, но буду болеть за Ростов. Если для того, чтобы УВОЛИЛИ Гончаренко ЦСКА нужно проиграть - пусть проигрывают! Не большая цена за освобождения от этой пустышки.

      2
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      Рейтинг: +62

      OlegMilleniumDaveBoiko198 > Cleaner 7 часов назад

      Болею за Ростов. Но ЦСКА - сильная команда, которой по силам обыграть южан в гостях! Я думаю, что у каждой команды бывают периоды спада и у ЦСКА сейчас такой! Желаю им удачи и скучаю по временам, когда в команде были Тошич, Красич, Нецид, Вагнер Лав...

      0
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > OlegMilleniumDaveBoiko198 7 часов назад

      Есть спад. А есть развал. При Гончаренко РАЗВАЛ команды. Тренер без авторитета ни к чему хорошему команду не приведет.

      0
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      Рейтинг: +2060

      CSKA57 > Cleaner 6 часов назад

      Все правильно! Это не временный спад! Сам Ганчаренко говорит о потере связи с игроками. Команда деградирует! Уже в большинстве жмется к воротам, делает ошибки в защите и пропускает гол. Фернандес, игрок сборной, уже голы привозит. Однозначно тренера в отставку!

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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > CSKA57 6 часов назад

      Фернандес за последние полгода совсем стух. Бегает скорее по привычке. Без блеска глаз и эмоций. И Акинфеев уже привык к поражениям и стал флегматичным и безразличным ко всему как Гончаренко.

      0
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      Рейтинг: +2060

      CSKA57 > Cleaner 4 часа назад

      Согласен полностью. Очень жаль ребят!

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      Рейтинг: +239

      Маленький 11 часов назад

      даже если победит надо в отставку отправить

      0
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > Маленький 8 часов назад

      ДАВНО надо отправить. Без выходного пособия и отступных.

      0
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      Рейтинг: +1192

      elessar arnor 11 часов назад

      пальчики скрещены

      прощай, картофельные глазки

      0
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      Рейтинг: +817

      Dr.Metal 11 часов назад

      А ведь и не победят 100%

      1
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      Рейтинг: +1482

      Niko 13 часов назад

      Закономерно. Перед ростовом или после не столь важно. Пусть облякова тока тоже забирает с собой и Васина, будут три любимчика вместе

      3
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      ...
      Рейтинг: +3913

      Cleaner > Niko 8 часов назад

      Облякова пусть забирает. Васин - жертва Гончаренко. С новым тренером сможет заиграть.

      0
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      Рейтинг: +327

      petlyra 14 часов назад

      А что изменится если команда выиграет? Что по весне мысли появятся в атаке? Или в защите Васин заиграет как непроходимый столп обороны? Тренера надо менять. При нем команда деградирует, молодые не растут, зачем тогда закупать молодых?

      2
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      Рейтинг: +2144

      Дедуктор 15 часов назад

      Меры! Срочно нужны меры.
      Босса возвращать в Локо вместо обделавшегося гастарбайтера.
      Игнашевича - к рулю ЦСКА.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3913

      Cleaner > Дедуктор 8 часов назад

      Босс Локо не поможет. Шпалычу в ноги падать и просить вернуться. Игнашевич ЦСКА не поможет. Тут сложнее, но Гончаренко нужно было гнать еще года два назад.

      0
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      Рейтинг: +1964

      ALEX ML 19 часов назад

      Даже при 10:0 гнать в картофельное поле

      3
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      Рейтинг: +2060

      CSKA57 20 часов назад

      100% уволят!

      0
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