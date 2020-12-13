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  • «СЭ»: Гончаренко уволят, если ЦСКА в четверг не победит «Ростов»

«СЭ»: Гончаренко уволят, если ЦСКА в четверг не победит «Ростов»

13 декабря 2020, 23:44
16

Матч 19-го тура РПЛ против «Ростова» станет решающим для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

По информации «СЭ», белоруса отправят в отставку, если московская команда не победит в заключительной игре года.

Возможный уход тренера будет воспринят футболистами с пониманием, утверждает источник.

В случае увольнения и поиска замены для Гончаренко, командой на временной основе будет руководить Василий Березуцкий.

Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей. Игра с «Ростовом» – в четверг.

Гончаренко – об отставке: «Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (16)
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geroin161
1607892904
Цска хорошо играл с Уралом. (просто не повезло) Так что Ростову придётся не сладко
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portero
1607893509
Предлагаю сливать ЦСКА игру, после побега Гончаренко умер для большинства игроков...
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ALEX ML
1607898271
Даже при 10:0 гнать в картофельное поле
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Дедуктор
1607913379
Меры! Срочно нужны меры. Босса возвращать в Локо вместо обделавшегося гастарбайтера. Игнашевича - к рулю ЦСКА.
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petlyra
1607914979
А что изменится если команда выиграет? Что по весне мысли появятся в атаке? Или в защите Васин заиграет как непроходимый столп обороны? Тренера надо менять. При нем команда деградирует, молодые не растут, зачем тогда закупать молодых?
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Niko
1607918687
Закономерно. Перед ростовом или после не столь важно. Пусть облякова тока тоже забирает с собой и Васина, будут три любимчика вместе
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Dr.Metal
1607925206
А ведь и не победят 100%
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Маленький
1607926614
даже если победит надо в отставку отправить
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CSKA57
1607939422
Ганчаренко надо увольнять без всяких договоренностей. А если ЦСКА на дурняк выиграет, то опять его терпеть незнамо сколько? Сил больше нет!
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vladimir-7
1608212938
В.Ганчаренко не уволят из ЦСКА в ближайшее время. Вопрос успешной игры команды ЦСКА лежит в плоскости взаимных отношений между руководством ПФК ЦСКА и футбольным руководством ВЭБ.РФ. Стоит им конструктивно договориться, так и команда заиграет немедленно. ИМХО.
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