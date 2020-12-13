«СЭ»: Гончаренко уволят, если ЦСКА в четверг не победит «Ростов»

Матч 19-го тура РПЛ против «Ростова» станет решающим для главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

По информации «СЭ», белоруса отправят в отставку, если московская команда не победит в заключительной игре года.

Возможный уход тренера будет воспринят футболистами с пониманием, утверждает источник.

В случае увольнения и поиска замены для Гончаренко, командой на временной основе будет руководить Василий Березуцкий.

Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей. Игра с «Ростовом» – в четверг.

Гончаренко – об отставке: «Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции»