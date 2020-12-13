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    Гончаренко – об отставке: «Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о возможном увольнении с занимаемой должности.

    • Сегодня москвичи дома сыграли вничью с «Уралом» (2:2).
    • Серия команды без побед достигла семи матчей.
    • Контракт белорусского специалиста с клубом истекает летом.

    «Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть много причин, почему мы так блeкло выглядим. В любом случае моe будущее не тема для обсуждения», – сказал Гончаренко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2020 22:17
    Комментарии15
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 19 часов назад

      Развалил команду, Витя. Кроме давай-давай ни одной тренерской мысли.

      -1
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      Рейтинг: +8876

      alex1951 19 часов назад

      Гончаренко давно уже приглашали и Польшу и в Эстонию.....Квартира ...машина.....прислуга......приличный контракт...

      0
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      Рейтинг: +379

      Егор Велунов > alex1951 19 часов назад

      В Эстонии приличный контракт, это из области анекдотов, да и в Польше тоже.

      1
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol > alex1951 19 часов назад

      Пусть валит. Может 200 евро в месяц на оклад положат.

      0
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      Рейтинг: +8876

      alex1951 > paracetamol 4 часа назад

      Уважаемые товарищи.Дам общий ответ.
      Вы хотя бы поинтересуйтесь пенсией ,хотя бы в Эстонии ......
      Тем более контракты не разглашаются...)

      0
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 21 час назад

      Гончаренко, после того, что ты сделал с командой ЦСКА за последние годы, на пресс-конференции твоя отставка должна быть ЕДИНСТВЕННОЙ темой для обсуждения. Тренер - сонная муха, и команда стала такой же сонной мухой.

      3
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      Рейтинг: +874

      Граф2019 > Cleaner 20 часов назад

      да бегают они справно! кпд низкое...

      0
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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 21 час назад

      Свежачок-с с Телеграм-канала от Карпа:

      "По инфе народного Карпа специально для Вас, красно-синие Вы мои — тренер ЦСКА Гончаренко в приватном разговоре с господином Орешкиным после ничьи с «Уралом» (2:2), высказал серьезное желание покинуть армейский клуб.

      По словам лучшего футбольного спеца Беларуси в истории, причина очередной попытки побега Михалыча из казармы проста — он тупо утратил контроль над командой. Однако председатель совета директоров не принял отставку с пылу с жару. Утро вечера мудреннее.

      Думаю, Гончаренко доиграет оставшийся матч с «Ростовом» и там будет ясно — либо его снова уговорят остаться, как уже было раньше — либо выполнят его пожелание и найдут для команды нового тренера. Не исключаю, что зарубежного. "

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      Рейтинг: +9599

      paracetamol > derrik2000 19 часов назад

      Ростову однозначно пролетят. Там умудренный жизненным опытом Валера.

      0
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      Рейтинг: +2060

      CSKA57 21 час назад

      Виктор Михайлович, будьте мужиком! Не справляетесь, уйдите!

      1
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      Рейтинг: +12913

      Dominator777 21 час назад

      Гончаренко В.М правильно высказался о том, что его отставка на пресс-конференции не обсуждается! Он точно знает, что Гинер этот вопрос уже решил...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +950

      кто там 21 час назад

      Вот черт наглый) команду в говно превратил, а так ещё самоуверенно отвечает. Надеюсь Карпин и его ребята отправят это дно на вокзал.

      1
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      Рейтинг: +605

      ZEVS71 21 час назад

      Конечно не обсуждаются. 4 года ровно ты у руля. Ну похвались титулами что ли!!?!

      2
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      Рейтинг: +4964

      житель СПб > ZEVS71 19 часов назад

      Неужели уже 4 года? Тогда хочу пожелать Ростову победы...

      1
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      Рейтинг: +2391

      sobaka120982 21 час назад

      А зря зря

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