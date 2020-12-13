Гончаренко – об отставке: «Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции»

Развалил команду, Витя. Кроме давай-давай ни одной тренерской мысли.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос о возможном увольнении с занимаемой должности.
- Сегодня москвичи дома сыграли вничью с «Уралом» (2:2).
- Серия команды без побед достигла семи матчей.
- Контракт белорусского специалиста с клубом истекает летом.
«Отставка? Такие вещи не обсуждаются на пресс-конференции. Есть много причин, почему мы так блeкло выглядим. В любом случае моe будущее не тема для обсуждения», – сказал Гончаренко.