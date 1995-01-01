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    Уткин – о возможном назначении Березуцкого в ЦСКА: «Поставить тренера-дебютанта – это несерьезно»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал возможное назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА.

    «Нарастают разговоры о том, что Гончаренко уволят из ЦСКА. Пока этого не произошло, я придержу свое мнение конкретно насчет увольнения. Но вот когда обсуждаются кандидатуры...

    Василий Березуцкий, которого некоторые прочат в главные тренеры, прекрасный парень и умный человек. Если он захочет, рано или поздно тренером он станет.

    Но. В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта?

    Для серьезного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьезно. Это обломки какой-то совершенно другой логики», – написал Уткин в телеграме.

    • По информации Sport24, ЦСКА объявит об отставке Гончаренко после матча с «Ростовом». Игра состоится в четверг.
    • Березуцкий – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
    • Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5909

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Не хуже , чем Семак с Черчесовым-а может и лучше !

      2
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      Рейтинг: +466

      Spinorr 7 часов назад

      Умный учится на чужих ошибках. Рубин ошибся, назначив Шаронова. Гинер умный...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2450

      Masteralex 7 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      цитировать на новостных ресурсах недоблогера журналиста-дебютанта тоже не очень серьёзная затея

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +18657

      bset 9 часов назад

      Да слухи это все. Также как и отставка. Это как весной сказать "Скоро будет разработана вакцина от короны". Много ума не надо, чтобы это предположить. Так и тут - скорее отставка будет, чем нет, тут экспертом быть не нужно. Ну а дальше кто-то предположил, мол, вот воспитанник, красивая история. Но что сказать тому же Овчинникову? Что ты вот тут сидел при Слуцком, при Ганчаренко, а тут полгода назад пришел совсем зеленый Березуцкий и сходу стал главным? Чисто из этических соображений такого быть не может.

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