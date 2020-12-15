Уткин – о возможном назначении Березуцкого в ЦСКА: «Поставить тренера-дебютанта – это несерьезно»

Блогер Василий Уткин прокомментировал возможное назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера ЦСКА.

«Нарастают разговоры о том, что Гончаренко уволят из ЦСКА. Пока этого не произошло, я придержу свое мнение конкретно насчет увольнения. Но вот когда обсуждаются кандидатуры...

Василий Березуцкий, которого некоторые прочат в главные тренеры, прекрасный парень и умный человек. Если он захочет, рано или поздно тренером он станет.

Но. В ЦСКА сейчас исправлять ситуацию поставить тренера-дебютанта?

Для серьезного проекта, инвестировавшего в растущих игроков, это просто несерьезно. Это обломки какой-то совершенно другой логики», – написал Уткин в телеграме.