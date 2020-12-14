«Уфа» обратилась в РФС по поводу работы Казарцева на матче с «Ротором»

Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков направил письмо главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Башкирский клуб просит рассмотреть решения арбитра Василия Казарцева в матче с «Ротором» (0:1) на предмет возможных ошибок.

«По нашему мнению, главный судья матча Василий Казарцев допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат», – приводит отрывок письма Шайбекова «Башинформ».

Гендиректор «Уфы отметил, что «на 67-й минуте матча в Волгограде арбитр не назначил пенальти в ворота «Ротора» и не показал желтую карточку Микелтадзе за игру рукой в собственной штрафной площади».

Также Шайбеков считает, что судья ошибся, не показав вторую желтую карточку Макарову на 76-й минуте за срыв атаки на Жамалетдинове.

«Уфа» считает судейство Казарцева предвзятым и будет добиваться отстранения арбитра.

Обе команды идут в зоне вылета.

Казарцева по ходу этого сезона уже отстраняли от работы.

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