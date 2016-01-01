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    «Уфа» обратилась в РФС по поводу работы Казарцева на матче с «Ротором»

    Гендиректор «Уфы» Ринат Шайбеков направил письмо главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу. Башкирский клуб просит рассмотреть решения арбитра Василия Казарцева в матче с «Ротором» (0:1) на предмет возможных ошибок.

    «По нашему мнению, главный судья матча Василий Казарцев допустил несколько грубых ошибок, повлиявших на результат», – приводит отрывок письма Шайбекова «Башинформ».

    Гендиректор «Уфы отметил, что «на 67-й минуте матча в Волгограде арбитр не назначил пенальти в ворота «Ротора» и не показал желтую карточку Микелтадзе за игру рукой в собственной штрафной площади».

    Также Шайбеков считает, что судья ошибся, не показав вторую желтую карточку Макарову на 76-й минуте за срыв атаки на Жамалетдинове.

    • «Уфа» считает судейство Казарцева предвзятым и будет добиваться отстранения арбитра.
    • Обе команды идут в зоне вылета.
    • Казарцева по ходу этого сезона уже отстраняли от работы.

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    Источник: «Башинформ»

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23

      Риш 49 минут назад

      Его надо в ФНЛ отправить или ПФЛ пусть там судит, рукой игрок сыграл как вратарь и нет пенальти

      0
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      Рейтинг: +19377

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не стреляйте в пианиста, лучше ищите того, кто заказывал музыку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -748

      Аденн 2 часа назад

      токмо гауну под названием Бзденит не надо никуда обращаться, их и так su ka Дюков нормально подтягивает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +463

      RJM555 2 часа назад

      Я судью не виню, впереди почти три месяца работы не будет, ведь надо же ему успеть запастись на зиму деньгами.......мразота блин!!!

      1
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      Рейтинг: +463

      RJM555 2 часа назад

      "Направили письмо Ашоту" - уже смешно, а ответ будет обхохочешься!!!

      2
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      Рейтинг: +295

      mama1991 > RJM555 2 часа назад

      шайбеков написал ашоту))))) вот это номер....

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