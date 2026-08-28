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«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева

28 августа, 15:26
7

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новой дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Что думаете о наказании?

– Члены дисциплинарного комитета высасывают это всe не из пальца. Всe прописано в регламенте, тем более это очередной рецидив. У нас сидят там очень опытные, грамотные, профессиональные люди, они всегда выносят справедливое решение.

– Насколько такое поведение недопустимо?

– Сейчас ведь нет ни комсомольской организации, ни партийной, куда раньше можно было вызвать и пропесочить. Здесь можно рассматривать два типа взысканий. Первый – тот, который вынес дисциплинарный комитет, а второй – общественное мнение. Пресса должна объявить войну такому поведению, нетерпимость. Надо объяснить человеку, что так себя вести, по крайней мере, неприлично.

Тренер не только обязан тренировать, он должен еще и воспитывать, он педагог. Своим поведением он должен призывать футболистов и публику к примерному поведению. Он должен уважительно относиться к публике. Какое‑то слово должны сказать и работодатели, это не дело, что половину сезона тренер дисквалифицирован. Это идет не на пользу «Балтике». Надо всем миром навалиться на это зло и искоренить его.

  • Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1.
  • После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
  • КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (7)
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trener7
1787920743
Может тебя заодно дисквалифицировать?
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Интерес
1787921891
Я так и представляю, как вдруг журналисты (особенно Матч ТВ) уйдут от жаргонизмов и начнут изъясняться великим языком А.С.Пушкина! Лепота-а-а...
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Strige
1787921922
ТЫ бы лучше войну Миллеру объявил...А да, ты ж с его руки кормишься... Вояка, блин...
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slavа0508
1787923629
Войну надо объявлять питерской банде . которая захапало всё и бабло из казны и судейский корпус в кармане и ВАР свой Матч ТВ свой ...становись чемпионом не хочу ...
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Правдоруб100
1787932562
Всё верно, Талалаеву не место в футболе!!! Идиот!!!!!
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СПОРТ 21 века
1788027000
Это уже слишком. Попахивает фашизмом. Так и читается между строк, что такие заявления неслучайны. Калининградский клуб хотят уничтожить и не дать ему сделать ещё один шаг вперёд...
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