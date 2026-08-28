«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новой дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
– Что думаете о наказании?
– Члены дисциплинарного комитета высасывают это всe не из пальца. Всe прописано в регламенте, тем более это очередной рецидив. У нас сидят там очень опытные, грамотные, профессиональные люди, они всегда выносят справедливое решение.
– Насколько такое поведение недопустимо?
– Сейчас ведь нет ни комсомольской организации, ни партийной, куда раньше можно было вызвать и пропесочить. Здесь можно рассматривать два типа взысканий. Первый – тот, который вынес дисциплинарный комитет, а второй – общественное мнение. Пресса должна объявить войну такому поведению, нетерпимость. Надо объяснить человеку, что так себя вести, по крайней мере, неприлично.
Тренер не только обязан тренировать, он должен еще и воспитывать, он педагог. Своим поведением он должен призывать футболистов и публику к примерному поведению. Он должен уважительно относиться к публике. Какое‑то слово должны сказать и работодатели, это не дело, что половину сезона тренер дисквалифицирован. Это идет не на пользу «Балтике». Надо всем миром навалиться на это зло и искоренить его.
- Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1.
- После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
- КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».