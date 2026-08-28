«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о новой дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

– Что думаете о наказании?

– Члены дисциплинарного комитета высасывают это всe не из пальца. Всe прописано в регламенте, тем более это очередной рецидив. У нас сидят там очень опытные, грамотные, профессиональные люди, они всегда выносят справедливое решение.

– Насколько такое поведение недопустимо?

– Сейчас ведь нет ни комсомольской организации, ни партийной, куда раньше можно было вызвать и пропесочить. Здесь можно рассматривать два типа взысканий. Первый – тот, который вынес дисциплинарный комитет, а второй – общественное мнение. Пресса должна объявить войну такому поведению, нетерпимость. Надо объяснить человеку, что так себя вести, по крайней мере, неприлично.

Тренер не только обязан тренировать, он должен еще и воспитывать, он педагог. Своим поведением он должен призывать футболистов и публику к примерному поведению. Он должен уважительно относиться к публике. Какое‑то слово должны сказать и работодатели, это не дело, что половину сезона тренер дисквалифицирован. Это идет не на пользу «Балтике». Надо всем миром навалиться на это зло и искоренить его.