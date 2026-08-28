Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выступлениях «Динамо Мх» и «Акрона» в этом сезоне РПЛ.

– Есть ли клуб, который на старте вас приятно удивил?

– Махачкала. Принято считать, что команды Вадика Евсеева играют в закрытый футбол, но сейчас динамовцы показывают, что в этом году такими не будут – хорошо выбегают в контратаки, действуют в четыре защитника.

– А кто вас разочаровал в стартовых турах?

– Немного грустно за «Акрон». Это самобытная команда – звезд с неба не хватает, но какой-то уровень показывает. А пока она из-за своего романтического футбола получает кошелку чуть ли не в каждом матче и терпит поражения.