Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»

Юрист, агент Антон Смирнов отреагировал на ситуацию в «Балтике».

Ранее один из руководителей клуба выступил с осуждением поведения главного тренера Андрея Талалаева.

«Начало конца Талалаева в «Балтике».

Талалаев сам даeт козыри Маргаряну в борьбе против него. И так постоянная возня внутри и боевые действия. А тут ещe невменяемое поведение. То жест покажет, то мяч выбьет.

С таким человеком сложно работать», – написал Смирнов.