Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»

Юрист, агент Антон Смирнов отреагировал на ситуацию в «Балтике».
Ранее один из руководителей клуба выступил с осуждением поведения главного тренера Андрея Талалаева.
«Начало конца Талалаева в «Балтике».
Талалаев сам даeт козыри Маргаряну в борьбе против него. И так постоянная возня внутри и боевые действия. А тут ещe невменяемое поведение. То жест покажет, то мяч выбьет.
С таким человеком сложно работать», – написал Смирнов.
- Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1.
- После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
- КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова