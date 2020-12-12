Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Сантос: «Точно не назову выступление «Зенита» в ЛЧ провалом»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

    • Петербуржцы заняли последнее место в квартете с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
    • Единственное очко в шести турах было заработано в домашнем матче с римлянами.

    – Место «Зенита» в Лиге чемпионов – это провал или объективная реальность?

    – В первом домашнем матче с «Брюгге» мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с «Лацио».

    Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову все это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.

    – В чем главные причины подобного результата?

    – Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.

    – Хоть один плюс в этой еврокампании выделить для «Зенита» сможете?

    – Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки. И таким образом становиться лучше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2020 13:35
    Комментарии67
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2405

      ФК Пупсик 12 декабря, 22:08

      Нормально сыграли, лучше всех, за Зенит не стыдно!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      Dr.Metal 12 декабря, 21:05

      Назови достижением тогда

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1085

      Psih86 12 декабря, 21:03

      Что то вы два года подряд уроки выучить не можете и остаётесь на дворой год, оставаясь последними в группе...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1166

      зинет недоклуб 12 декабря, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я все смеюсь с вас лошье зенита смотрю на минусы ставят липка 13-14-15-16 клоун полный создал 100 аакаунтов и минусует убогая хахахахаххах в натуре сайт питерских терпил

      -22
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1166

      зинет недоклуб 12 декабря, 20:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      посмешище зенет

      -21
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Ловкий Бубен 12 декабря, 18:56

      а я уж тохно не назову выступление Зенита успехом...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2737

      general.lizyukov 12 декабря, 18:42

      А чем ты это назовешь - приобретением опыта?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +641

      matvei_72 12 декабря, 17:25

      Один только Сутормин мужиком оказался-признал провал и извинился, а остальные проституты только бабло получать.Если так в театре актеры играли, деньги за билеты вернули, а актеров наказали. ..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      black and yellow 12 декабря, 17:23

      и футболом это не назовёшь

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1919

      alll-333 12 декабря, 16:55

      Согласен, это не провал- это падение в бездну.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81460
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru