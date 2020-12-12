Сантос: «Точно не назову выступление «Зенита» в ЛЧ провалом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

Петербуржцы заняли последнее место в квартете с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

Единственное очко в шести турах было заработано в домашнем матче с римлянами.

– Место «Зенита» в Лиге чемпионов – это провал или объективная реальность?

– В первом домашнем матче с «Брюгге» мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с «Лацио».

Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову все это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.

– В чем главные причины подобного результата?

– Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.

– Хоть один плюс в этой еврокампании выделить для «Зенита» сможете?

– Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки. И таким образом становиться лучше.