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  • Сантос: «Точно не назову выступление «Зенита» в ЛЧ провалом»

Сантос: «Точно не назову выступление «Зенита» в ЛЧ провалом»

12 декабря 2020, 13:35
54

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

  • Петербуржцы заняли последнее место в квартете с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».
  • Единственное очко в шести турах было заработано в домашнем матче с римлянами.

– Место «Зенита» в Лиге чемпионов – это провал или объективная реальность?

– В первом домашнем матче с «Брюгге» мы абсолютно точно могли сыграть либо вничью, либо выиграть. Реально было взять три очка на «Газпром Арене» и с «Лацио».

Не будь этого условного «бы», сейчас мы с вами обсуждали бы совершенно другие вопросы. Поэтому я совершенно точно не назову все это провалом. Однако очевидно, что сыграй мы чуть иначе, набери очки, потерянные дома, место в группе было бы иным.

– В чем главные причины подобного результата?

– Прекрасно понимаем, что это было не лучшее выступление в ЛЧ, не то, на которое рассчитывали болельщики. Но мы должны принять этот результат как урок, чтобы в следующий раз достичь гораздо большего.

– Хоть один плюс в этой еврокампании выделить для «Зенита» сможете?

– Даже из поражения можно извлечь что-то положительное, потому что оно помогает тебе стать более сильным в последующих играх, ведь ты должен еще лучше работать и исправлять допущенные ошибки. И таким образом становиться лучше.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (54)
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1607769647
Им сценарий для интервью что ли в клубах выдают? У всех одно и тоже. 12 очков и 18 забитых мячей на четыре команды за весь евросезон. И у всех это не провал, у всех это нормально.
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САДЫЧОК
1607769657
Игра Сантоса вызывает опасения , а после этого интервью , становится понятно и его психология ( психология неудачника )! Такой игрок , Зениту не нужен !
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Нуф-Нуф
1607770106
Это успех, несомненный успех.
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sasan000
1607770230
О каком провале речь то?И очки все почти брали ,и мячи забивали!ИКРАСНОДАР даже вышел в весну!Все прекрасно!!
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maior-60
1607770489
Обосранцы формируют общественное мнение.
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Боцман59rus
1607770921
Отрицание - определенная стадия психического отклонения. Продолжайте парни смешить народ, таких сквозняков в голове у руководства ещё поискать надо. Федун с подругой просто школьники в сравнении с болотными педросами
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alp
1607771023
да какой провал? это успех! заявка на победу!! мощь и ураганный футбол!
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DOCTOR PENALTY
1607776451
Тогда поздравляю Зенит с успешным выступлением в ЛЧ, с завоеванием золотого очка!
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polt
1607780007
Правильно. Это не провал. Это полнейший обсёр.
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black and yellow
1607783007
и футболом это не назовёшь
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