Дюков: «За год количество ключевых судейских ошибок снизилось на 45%»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с судейством на матчах РПЛ.

«Год назад на исполкоме РФС была принята программа развития судейства, она реализуется. Сейчас были подведены предварительные итоги.

То, что мы можем констатировать, – к сожалению, есть ошибки. Они имеют место быть, но, если посмотреть динамику, количество ключевых судейских ошибок за год снизилось на 45%.

В принципе это неплохо, но нам есть над чем работать. Что важно для нас и для клубов – одинаковая трактовка эпизодов, и в этом направлении ведется последовательная, серьезная работа.

Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте, планка дозволенного должна быть выше», – сказал Дюков.

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