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  • Дюков: «За год количество ключевых судейских ошибок снизилось на 45%»

Дюков: «За год количество ключевых судейских ошибок снизилось на 45%»

11 декабря 2020, 09:38
13

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с судейством на матчах РПЛ.

«Год назад на исполкоме РФС была принята программа развития судейства, она реализуется. Сейчас были подведены предварительные итоги.

То, что мы можем констатировать, – к сожалению, есть ошибки. Они имеют место быть, но, если посмотреть динамику, количество ключевых судейских ошибок за год снизилось на 45%.

В принципе это неплохо, но нам есть над чем работать. Что важно для нас и для клубов – одинаковая трактовка эпизодов, и в этом направлении ведется последовательная, серьезная работа.

Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте, планка дозволенного должна быть выше», – сказал Дюков.

Дюков – о пользе лимита: «Клубы расстались с сомнительными легионерами, произошла чистка»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (13)
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paracetamol
1607669506
Ошибок свистунов, может и стало меньше, зато качество ошибок выросло. И это на благо и Дюкову, и свистунам!
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O-kolesov
1607678412
И таких дегенератов выбирают на высокие посты .Позор.
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derrik2000
1607678854
Чё, прямо на 45%??? А если Я посчитаю? Вдруг 44, 2%? выйдет? Что тогда будет трындеть??? Не. Правильно сказал герой Александра Абдулова в фильме "Гений" - СТРАНА НЕПУГАНЫХ ИДИОТОВ!!!
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NewLife
1607678915
Полный песец. Какую здесь еще нах можно вести статистику. Тебе даже рабочего дня не хватит посмотреть все ролики с ошибками и преступлениями судей за пару месяцев.
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VVM1964
1607678925
Так если ошибки не признавать их и совсем не будет )
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Axe111
1607683065
АХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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ilichkadr
1607686449
Список ключевых судейских ошибок в студию!!!!
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polt
1607695453
"Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте, планка дозволенного должна быть выше», – сказал Дюков". Наши привыкли, что свистят при любом контакте, валятся и корчатся в ЕК на поле, а судьи и внимания не обращают.
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ySS
1607702097
"всё хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела..."
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Просто-333
1607702117
А остальных ошибок увеличилось на 120%
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