Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Дюков: «За год количество ключевых судейских ошибок снизилось на 45%»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с судейством на матчах РПЛ.

    «Год назад на исполкоме РФС была принята программа развития судейства, она реализуется. Сейчас были подведены предварительные итоги.

    То, что мы можем констатировать, – к сожалению, есть ошибки. Они имеют место быть, но, если посмотреть динамику, количество ключевых судейских ошибок за год снизилось на 45%.

    В принципе это неплохо, но нам есть над чем работать. Что важно для нас и для клубов – одинаковая трактовка эпизодов, и в этом направлении ведется последовательная, серьезная работа.

    Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте, планка дозволенного должна быть выше», – сказал Дюков.

    Дюков – о пользе лимита: «Клубы расстались с сомнительными легионерами, произошла чистка»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:38
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25068

      VVM1964 9 минут назад

      Так если ошибки не признавать их и совсем не будет )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6263

      NewLife 9 минут назад

      Полный песец. Какую здесь еще нах можно вести статистику. Тебе даже рабочего дня не хватит посмотреть все ролики с ошибками и преступлениями судей за пару месяцев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13269

      derrik2000 10 минут назад

      Чё, прямо на 45%???
      А если Я посчитаю?
      Вдруг 44, 2%? выйдет?
      Что тогда будет трындеть???

      Не.
      Правильно сказал герой Александра Абдулова в фильме "Гений" - СТРАНА НЕПУГАНЫХ ИДИОТОВ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      O-kolesov 17 минут назад

      И таких дегенератов выбирают на высокие посты .Позор.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3834

      Cleaner 26 минут назад

      Переведу слова Дюкова на понятный русский. "У нас в футболе ВСЁ ХОРОШО. А будет ЕЩЕ ЛУЧШЕ!"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2293

      ФК Пупсик 2 часа назад

      Ошибок меньше, а скандалов больше! Как же так?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9465

      paracetamol 2 часа назад

      Ошибок свистунов, может и стало меньше, зато качество ошибок выросло. И это на благо и Дюкову, и свистунам!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81280
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru