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    Дюков – о пользе лимита: «Клубы расстались с сомнительными легионерами, произошла чистка»

    Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о том, что изменилось в РПЛ после введения лимита на легионеров по схеме «8 иностранцев + 17 россиян».

    «Оценку этому лимиту давать сложно: сезон ещe не завершeн, плюс мы получили этого чeрного лебедя в виде пандемии, которая серьeзно повлияла на выступления нашей сборной и наших клубов в еврокубках и во внутреннем первенстве. Я не готов делать окончательные выводы, но, мне кажется, нам нужно какое-то время остановиться на этом лимите.

    Клубы критически посмотрели на тех легионеров, которые за них играют, произошла чистка. Видно, что клубы расстались с сомнительными легионерами, больше времени получили российские игроки и игроки до 21 и 24 лет. Но нужно дождаться окончания сезона, чтобы сделать выводы.

    Я противник лимитов, но надо заниматься детско-юношеском футболом. Лимит на легионеров не приведeт к серьeзным изменениям, добиться их можно, только изменив подход к подготовке молодых футболистов», – сказал Дюков.

    Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

    Дюков: «Я бы бы не стал говорить о кризисе в сборной России»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +368

      inzek 43 минуты назад

      сине-бело-голубой КЛОУН наконец-таки высказался. дальше менять ничего не будем

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