Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков – о пользе лимита: «Клубы расстались с сомнительными легионерами, произошла чистка»

Дюков – о пользе лимита: «Клубы расстались с сомнительными легионерами, произошла чистка»

11 декабря 2020, 00:33
13

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о том, что изменилось в РПЛ после введения лимита на легионеров по схеме «8 иностранцев + 17 россиян».

«Оценку этому лимиту давать сложно: сезон ещe не завершeн, плюс мы получили этого чeрного лебедя в виде пандемии, которая серьeзно повлияла на выступления нашей сборной и наших клубов в еврокубках и во внутреннем первенстве. Я не готов делать окончательные выводы, но, мне кажется, нам нужно какое-то время остановиться на этом лимите.

Клубы критически посмотрели на тех легионеров, которые за них играют, произошла чистка. Видно, что клубы расстались с сомнительными легионерами, больше времени получили российские игроки и игроки до 21 и 24 лет. Но нужно дождаться окончания сезона, чтобы сделать выводы.

Я противник лимитов, но надо заниматься детско-юношеском футболом. Лимит на легионеров не приведeт к серьeзным изменениям, добиться их можно, только изменив подход к подготовке молодых футболистов», – сказал Дюков.

Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

Дюков: «Я бы бы не стал говорить о кризисе в сборной России»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
inzek
1607639107
сине-бело-голубой КЛОУН наконец-таки высказался. дальше менять ничего не будем
Ответить
Brabus71
1607643195
Ох и плут... Чистку он произвел. В ваших серых схемах по уводу денег ни один уважающий себя иностранный спортсмен участвовать не будет
Ответить
Mister_Tomsk
1607652946
да да и своих деревянных набрали..... если убрать лимит, 20% игроков будут из рф играть в клубах. потому что деревья...
Ответить
ab15488
1607656173
Остались только сомнительные россияне
Ответить
Play
1607657537
Клубы расстались с сомнительными легионерами, и набрали сомнительных россиян.
Ответить
Axe111
1607664951
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Ответить
Вомбат
1607672369
Да, Дюков, правильно, вы избавили росфутбол от сомнительных легионеров. Вот и твоя бывшая команда рассталась с сомнительным Ивановичем, чтобы дать сыграть в Брюгге несомненному Прохину. А также с сомнительным Ригони ради несомненного Мостового. Только почему-то от этих несомненных мячи все время отскакивают прямо на ноги сопернику. Причем в решающих матчах. С чего бы это, а?
Ответить
paracetamol
1607677460
8 иностранцев + 17 россиян - совершенно идиотская комбинация, за которую проголосовало большинство клупов, которым ЛЧ и не снилось. В результате Зениту, например, выставлять на игру было некого, кроме пацанов. Думать надо головой, а не 5-й точкой, г. Дюков!
Ответить
ilichkadr
1607689134
Схема «8 иностранцев + 17 россиян», на первый взгляд, вообщем даже и ничего, но какой идиот додумался эту схему применить к составу (укомплектованности) команды!? Ну, был же лимит на количество игроков-легионеров, находящихся на поле? Да, был. Легионера меняли на легионера, а россиянина на россиянина. P.S. Теперь футбол по Дюкову, травмируются условные Ларссоны. Малкомы, Влашичи.....на поле выходят подающие надежду условные Кутеповы, Сутормины и Тикнизяны. Отсюда и летим в Европе как фанера над Парижем.............тем же Сербам 0:5.
Ответить
zigbert
1607770081
Пока еще ничего положительного в этой схеме не заметно. Сборная и клубы выступают неудачно.
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
33
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Все новости
Все новости
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+