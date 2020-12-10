Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о причинах неудач российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Клубы РПЛ в текущем розыгрыше еврокубков победили один раз в 23 матчах группового этапа.

В плей-офф прошел только «Краснодар». «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА вылетели.

«Если говорить о таком выступлении, этот сезон не является уникальным. Если говорить о причинах, то их две. Первая – пандемия коронавируса и то, что из-за него клубы не смогли провести матчи в оптимальных составах. Очень много игроков заболели. Это стало мощным фактором, который повлиял на выступления наших клубов.

Вторая – тот футбол, в который мы играем, устарел. С точки зрения развития футбол в Европе ушeл вперeд. Там другая интенсивность. Играя в более спокойный футбол здесь, очень сложно переключиться на другие скорости. Нам приходиться играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком и качественном уровне.

Мы видим также, что есть проблемы с действиями наших команд: меняются роли игроков в футболе, но и меняется важность командных взаимодействий. У нас не так много команд, которые способны коллективно прессинговать и которые знают, как из одной фазы переходить в другую. Это всe работа тренеров, это важное направление, в котором нам нужно работать, чтобы быть конкурентоспособными в Европе.

Возможности нашего влияния? Мы не финансируем команды, у нас ограниченное влияние. Мы готовы к обсуждению, выносим обсуждения тенденций, делимся нашей аналитикой и проводим встречи с руководителями и тренерами. Все встречи проходят в рамках обучающих программ и семинаров. Только в рамках этого мы можем как-то влиять на клубы и тренеров.

С другой стороны, есть возможность вносить изменения через переформатирование чемпионата, нам нужно увеличить матчи с высокой интенсивностью. 30 туров – и все с не самой высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши были готовы быть конкурентными в Европе», – сказал Дюков.