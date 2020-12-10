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  • Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

10 декабря 2020, 22:32
32

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о причинах неудач российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Если говорить о таком выступлении, этот сезон не является уникальным. Если говорить о причинах, то их две. Первая – пандемия коронавируса и то, что из-за него клубы не смогли провести матчи в оптимальных составах. Очень много игроков заболели. Это стало мощным фактором, который повлиял на выступления наших клубов.

Вторая – тот футбол, в который мы играем, устарел. С точки зрения развития футбол в Европе ушeл вперeд. Там другая интенсивность. Играя в более спокойный футбол здесь, очень сложно переключиться на другие скорости. Нам приходиться играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком и качественном уровне.

Мы видим также, что есть проблемы с действиями наших команд: меняются роли игроков в футболе, но и меняется важность командных взаимодействий. У нас не так много команд, которые способны коллективно прессинговать и которые знают, как из одной фазы переходить в другую. Это всe работа тренеров, это важное направление, в котором нам нужно работать, чтобы быть конкурентоспособными в Европе.

Возможности нашего влияния? Мы не финансируем команды, у нас ограниченное влияние. Мы готовы к обсуждению, выносим обсуждения тенденций, делимся нашей аналитикой и проводим встречи с руководителями и тренерами. Все встречи проходят в рамках обучающих программ и семинаров. Только в рамках этого мы можем как-то влиять на клубы и тренеров.

С другой стороны, есть возможность вносить изменения через переформатирование чемпионата, нам нужно увеличить матчи с высокой интенсивностью. 30 туров – и все с не самой высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши были готовы быть конкурентными в Европе», – сказал Дюков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (32)
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Боцман59rus
1607629309
А ты у нас 3,14здец какой прогрессивный, отмазался называется, оказывается все управленцы в РФС красавцы, а футбол устарел. То чем все Вы нахлебники занимаетесь на своих постах, наглядно продемонстрировал Артем на своем видео
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NewLife
1607629570
Я понял, что ковид поразил только российские клубы, а Европе его нет. Наш футбол устарел, но не устарели установки Семака и Черчеса навешивать на дерево, ожидая рикошет. Кто назначил устаревшего физрука в сборную ? То есть виноваты пандемия и тренеры, а РФС, который убил состязательность ангажированным судейством, весь в белом. Насчет интенсивности он прав, надо, чтобы окончательно заткнулись те, кто хочет увеличить количество команд РПЛ, надо, наоборот, уменьшить.
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Нам не нужен такой футбол
1607629967
Правильнее было сказать, что его вообще нет
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ySS
1607630384
Красивый монолог. Всё оказывается объективно. Какой крутой управленец пришел в российский футбол. Всех научит, как в футбол играть прогрессивно. Он не только в нефтяном промысле разбирается
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JTherry
1607630392
"...тот футбол, в который мы играем, устарел" это, скорее, первая и главная причина вылета наших клубов из ЕК, и дело в том, что и футбол устарел, то есть, его качество стремится к нулю, и футболисты, которые играют в нашем футболе, устарели катастрофически, если одним из лучших в сборной считается "пенсионер" по футбольным меркам Жирков...
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DOCTOR PENALTY
1607630527
Наш футбол не устарел, а безнадёжно состарился благодаря коррумпированному менеджменту, который буквально всё опутал своими грязными клешнями. Что делают в нашем футболе геркусы, кикнадзи, мещеряковы, однодневки-федуновцы???... Зачем вы лепите фейковых героев типа дрочуна, хотя у вас же в Зените есть нормальный пример для подражания - Жирков, о котором нигде ни слова. Зачем вам нужны квакеры губерниевы-канделаки, неужели больше некому уши согреть? Можно гораздо больше, чем в вашем интервью, назвать проблем нашего футбола, толку от этого? Опять переформатировать чемпионат собрались? Даже не смешно....
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Владислав Vlad
1607630613
Ребята. Есть такое слово - аналитика. Так вот простым движением мышки открываем достижения российских клубов и сб. России до лимита 6+5 и смотрим, как с 2008 года наш футбол развился с лимитом. Если до этого лимита у нас было 2 кубка УЕФА и бронза на ЧЕ, то максимум, чего добилась страна в футболе - это победа над СА и Египтом на ЧМ-18 и удачная серия пенальти с Испанией. Всё. Вот теперь и нужно задаться вопросом - А макаронавирус ли виноват в том, что ежегодно происходит в ЕК? Тренеры ли виноваты в том, что играют "зажравшимися миллионерами"? Или всё-таки отсутствие конкуренции стало причиной падения на дно?
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maior-60
1607630829
Дежурный, протокольный ответ. Наш футбол в глубокой жопе.
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aaaaahhhh
1607633676
еще - бы не устарел, такие эффективные менеджеры во главе.......
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zigbert
1607697631
Скорей всего наш футбол не устарел а остановился в росте. Теперь даже трудно конкурировать с командами не входящими в элиту европейского футбола. Высокие зарплаты игроков отрицательно сказались на общем уровне развития футболистов. Пандемия тут не при чем.
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