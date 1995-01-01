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    Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

    Президент РФС Александр Дюков порассуждал о причинах неудач российских команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    «Если говорить о таком выступлении, этот сезон не является уникальным. Если говорить о причинах, то их две. Первая – пандемия коронавируса и то, что из-за него клубы не смогли провести матчи в оптимальных составах. Очень много игроков заболели. Это стало мощным фактором, который повлиял на выступления наших клубов.

    Вторая – тот футбол, в который мы играем, устарел. С точки зрения развития футбол в Европе ушeл вперeд. Там другая интенсивность. Играя в более спокойный футбол здесь, очень сложно переключиться на другие скорости. Нам приходиться играть под давлением. Да и с точки зрения тактики там футбол на более высоком и качественном уровне.

    Мы видим также, что есть проблемы с действиями наших команд: меняются роли игроков в футболе, но и меняется важность командных взаимодействий. У нас не так много команд, которые способны коллективно прессинговать и которые знают, как из одной фазы переходить в другую. Это всe работа тренеров, это важное направление, в котором нам нужно работать, чтобы быть конкурентоспособными в Европе.

    Возможности нашего влияния? Мы не финансируем команды, у нас ограниченное влияние. Мы готовы к обсуждению, выносим обсуждения тенденций, делимся нашей аналитикой и проводим встречи с руководителями и тренерами. Все встречи проходят в рамках обучающих программ и семинаров. Только в рамках этого мы можем как-то влиять на клубы и тренеров.

    С другой стороны, есть возможность вносить изменения через переформатирование чемпионата, нам нужно увеличить матчи с высокой интенсивностью. 30 туров – и все с не самой высокой интенсивностью. Этого недостаточно, чтобы наши были готовы быть конкурентными в Европе», – сказал Дюков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +118

      Нам не нужен такой футбол 6 секунд назад

      Правильнее было сказать, что его вообще нет

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      Рейтинг: +6250

      NewLife 6 минут назад

      Я понял, что ковид поразил только российские клубы, а Европе его нет. Наш футбол устарел, но не устарели установки Семака и Черчеса навешивать на дерево, ожидая рикошет. Кто назначил устаревшего физрука в сборную ?
      То есть виноваты пандемия и тренеры, а РФС, который убил состязательность ангажированным судейством, весь в белом. Насчет интенсивности он прав, надо, чтобы окончательно заткнулись те, кто хочет увеличить количество команд РПЛ, надо, наоборот, уменьшить.

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      Рейтинг: +19618

      Боцман59rus 11 минут назад

      А ты у нас 3,14здец какой прогрессивный, отмазался называется, оказывается все управленцы в РФС красавцы, а футбол устарел.
      То чем все Вы нахлебники занимаетесь на своих постах, наглядно продемонстрировал Артем на своем видео

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