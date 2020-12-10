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Дюков: «Я бы бы не стал говорить о кризисе в сборной России»

10 декабря 2020, 23:39
9

Президент РФС Александр Дюков высказался о безвыигрышной серии сборной России, которая насчитывает шесть матчей.

«То, что объединяет эти матчи, – в них не удалось удержать победу, а по качеству игры они были разными. Да, матч с Сербией (поражение 0:5 – примечание «Бомбардира») стоит особняком. Молдавию мы должны были обыгрывать, но в других матчах мы не были хуже наших соперников и могли рассчитывать на победу. Плохо, что не добились результата, но, с другой стороны, можно говорить об удовлетворительном качестве игры.

Что касается игры с Сербией, то в футболе, к сожалению, такие матчи бывают. К этой игре мы подошли без 10-11 стабильных игроков сборной, на которых рассчитывал Черчесов. Когда такое количество игроков выпадает, играть сложно. Но всe равно даже с такими потерями мы должны были провести игру лучше. Где-то мы не добегали, теряли концентрацию и проигрывали борьбу. Это говорит о том, что матч не получился.

Но о кризисе я бы не стал говорить: нельзя сказать, что мы провалили все шесть матчей без побед. Да, резонансное поражение в Сербии было, никто не оправдывается – сборная должна была выступить лучше. Но кризиса нет. Кризис, это когда нет ресурсов на решение проблемы, а у главного тренера нашей сборной ресурсы есть, чтобы подойти к мартовским играм полностью готовыми«, – сказал Дюков.

Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (9)
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Боцман59rus
1607633973
Лучше не говори, не смеши народ. Понятие " кризис" применим к ещё живым, в нашем случае клиент мертв, а на горизонте Стасик с лопатой
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paracetamol
1607637445
Да какой кризис? Все хорошо, прекрасная маркиза!
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inzek
1607639224
ну так и я бы не стал говорить о кризисе в сборной . 39 место это наш уровень. выше не можем
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Axe111
1607665005
Какой кризис,обычный уровень,как иивсегда!!!
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vladimir-7
1607665956
А.Дюков: " Кризиса в нашем футболе нет, у главного тренера сборной России С.Черчесова ресурсы есть, но они все в австрийских банках и у меня тоже".
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Plyash
1607673048
И эту чушь мы слышим от президента РФС. Россия на подъёме,оказывается.Он что,идиот или нас за дураков считает.В 60-х годах за серебро на Европе тренеров увольняли,а здесь один баран,другой физрук и "никакого кризиса."
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NewLife
1607680873
Божья роса от дурака.
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Каратель помойников
1607700059
У всех кризис или не понять что, только у дюкова как в индийском кино( пожар,а он танцует и поет)
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Просто-333
1607702270
«Я бы бы не стал говорить о кризисе в сборной России»- ну тогда помолчи
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