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    Дюков: «Я бы бы не стал говорить о кризисе в сборной России»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о безвыигрышной серии сборной России, которая насчитывает шесть матчей.

    «То, что объединяет эти матчи, – в них не удалось удержать победу, а по качеству игры они были разными. Да, матч с Сербией (поражение 0:5 – примечание «Бомбардира») стоит особняком. Молдавию мы должны были обыгрывать, но в других матчах мы не были хуже наших соперников и могли рассчитывать на победу. Плохо, что не добились результата, но, с другой стороны, можно говорить об удовлетворительном качестве игры.

    Что касается игры с Сербией, то в футболе, к сожалению, такие матчи бывают. К этой игре мы подошли без 10-11 стабильных игроков сборной, на которых рассчитывал Черчесов. Когда такое количество игроков выпадает, играть сложно. Но всe равно даже с такими потерями мы должны были провести игру лучше. Где-то мы не добегали, теряли концентрацию и проигрывали борьбу. Это говорит о том, что матч не получился.

    Но о кризисе я бы не стал говорить: нельзя сказать, что мы провалили все шесть матчей без побед. Да, резонансное поражение в Сербии было, никто не оправдывается – сборная должна была выступить лучше. Но кризиса нет. Кризис, это когда нет ресурсов на решение проблемы, а у главного тренера нашей сборной ресурсы есть, чтобы подойти к мартовским играм полностью готовыми«, – сказал Дюков.

    Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.12.2020 23:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19625

      Боцман59rus 33 минуты назад

      Лучше не говори, не смеши народ.
      Понятие " кризис" применим к ещё живым, в нашем случае клиент мертв, а на горизонте Стасик с лопатой

      0
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      Рейтинг: +1187

      elessar arnor 36 минут назад

      а, ну все норм, продолжаем брать сладко за щеку

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