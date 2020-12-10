Дюков: «Я бы бы не стал говорить о кризисе в сборной России»

Президент РФС Александр Дюков высказался о безвыигрышной серии сборной России, которая насчитывает шесть матчей.

«То, что объединяет эти матчи, – в них не удалось удержать победу, а по качеству игры они были разными. Да, матч с Сербией (поражение 0:5 – примечание «Бомбардира») стоит особняком. Молдавию мы должны были обыгрывать, но в других матчах мы не были хуже наших соперников и могли рассчитывать на победу. Плохо, что не добились результата, но, с другой стороны, можно говорить об удовлетворительном качестве игры.

Что касается игры с Сербией, то в футболе, к сожалению, такие матчи бывают. К этой игре мы подошли без 10-11 стабильных игроков сборной, на которых рассчитывал Черчесов. Когда такое количество игроков выпадает, играть сложно. Но всe равно даже с такими потерями мы должны были провести игру лучше. Где-то мы не добегали, теряли концентрацию и проигрывали борьбу. Это говорит о том, что матч не получился.

Но о кризисе я бы не стал говорить: нельзя сказать, что мы провалили все шесть матчей без побед. Да, резонансное поражение в Сербии было, никто не оправдывается – сборная должна была выступить лучше. Но кризиса нет. Кризис, это когда нет ресурсов на решение проблемы, а у главного тренера нашей сборной ресурсы есть, чтобы подойти к мартовским играм полностью готовыми«, – сказал Дюков.

Дюков – о результатах клубов РПЛ в еврокубках: «Тот футбол, в который мы играем, устарел»