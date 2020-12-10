«Зенит» заработал почти 35 миллионов за участие в ЛЧ. Больше, чем «Локомотив» и «Краснодар»

Стало известно, сколько российские клубы заработали благодаря участию в групповом этапе Лиги чемпионов.

РПЛ представляли «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Петербуржцы и москвичи вылетели из еврокубков, заняв последние места в своих квартетах. Южане финишировали третьими и отправились в плей-офф Лиги Европы.