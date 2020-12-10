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  • «Зенит» заработал почти 35 миллионов за участие в ЛЧ. Больше, чем «Локомотив» и «Краснодар»

«Зенит» заработал почти 35 миллионов за участие в ЛЧ. Больше, чем «Локомотив» и «Краснодар»

10 декабря 2020, 12:44
65

Стало известно, сколько российские клубы заработали благодаря участию в групповом этапе Лиги чемпионов.

РПЛ представляли «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Петербуржцы и москвичи вылетели из еврокубков, заняв последние места в своих квартетах. Южане финишировали третьими и отправились в плей-офф Лиги Европы.

  • «Зенит» – 34,986 миллиона евро + доходы от маркетингового пула;
  • «Локомотив» – 26,814 миллиона евро + доходы от маркетингового пула;
  • «Краснодар» – 27,506 миллиона евро + доходы от маркетингового пула.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар
Комментарии (65)
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AZ
1607594045
Интересно, что за ерунда такая?? Или из них 30млн лично Газпром передал?
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Главное Спартак без ЛЧ
1607595876
Кто не работает, тот ест! =))))
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Граф2019
1607595906
значится надо туда отправлять аутсайдеров РПЛ!!! И лига не розвалиться, и платить не надо!!! ура...
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maior-60
1607596517
Зенит и внутри страны нехило наживается. Содержится на деньги налогоплательщиков. Газпром обнаглел конкретно: на днях проводил поверку газового счетчика в своей квартире (истек срок предыдущего освидетельствования), приехали 2 мужика из Межрегионгаза (дочка Газпрома), дунули, плюнули, "распишитесь, с Вас 1920 рублей за поверку". Вот так вот, и это при цене нового счетчика 1300 рублей. Зенит теперь ненавижу еще сильней.
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"supermax"
1607597697
бабки заработаны, миссия выполнена.....назад в родное болото))
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ROSTOV SUPER
1607598174
Самое ключевое слово " ЗАРАБОТАЛ " ! Работяги вы наши , говнюки колченогие и ленивые !
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ySS
1607601878
Зенит заработал в этой ЛЧ - 0.9 млн. евро, Локомотив - 2.7, Краснодар - 4.5. Остальное дадено за участие
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Spirit_78
1607606617
Вполне логично. Пока остальные ковыряли в носу, Зенит сражался в еврокубках. Выплаты за рейтинг начисляются за последние 10 лет выступлений. 3 раза играли в плей-офф ЛЧ и 6 раз в плей-офф ЛЕ.
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мы_не_рабы
1607606758
Интересно, если Зенит проиграв пять игр и сделав одну ничью "заработал" такие деньги, то, может быть, лучше условный Тамбов отправлять на заработки в Лигу Чемпионов? А что, игрокам Тамбова не платят деньги с июня, а здесь вышли, поиграли и бабло получили. Разом решилась бы куча проблем. Выступили бы не хуже Зенита. На следующий год - Уфа, затем Урал, Ротор и т.д.
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Oldtrafford83
1607607322
Не кисло так стоит набранное и в тоже время проигранное очко))
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