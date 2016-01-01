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    «Зенит» заработал почти 35 миллионов за участие в ЛЧ. Больше, чем «Локомотив» и «Краснодар»

    Стало известно, сколько российские клубы заработали благодаря участию в групповом этапе Лиги чемпионов.

    РПЛ представляли «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Петербуржцы и москвичи вылетели из еврокубков, заняв последние места в своих квартетах. Южане финишировали третьими и отправились в плей-офф Лиги Европы.

    • «Зенит» – 34,986 миллиона евро + доходы от маркетингового пула;
    • «Локомотив» – 26,814 миллиона евро + доходы от маркетингового пула;
    • «Краснодар» – 27,506 миллиона евро + доходы от маркетингового пула.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии21
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      Рейтинг: +5232

      "supermax" 7 минут назад

      бабки заработаны, миссия выполнена.....назад в родное болото))

      0
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      Рейтинг: -55

      American-Patriot 24 минуты назад

      А вы думаете, почему сгнобили "Рубин" в свое время? Одна ничья и почти 40млн.долл.

      0
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      Рейтинг: +5714

      maior-60 27 минут назад

      Зенит и внутри страны нехило наживается. Содержится на деньги налогоплательщиков. Газпром обнаглел конкретно: на днях проводил поверку газового счетчика в своей квартире (истек срок предыдущего освидетельствования), приехали 2 мужика из Межрегионгаза (дочка Газпрома), дунули, плюнули, "распишитесь, с Вас 1920 рублей за поверку". Вот так вот, и это при цене нового счетчика 1300 рублей. Зенит теперь ненавижу еще сильней.

      1
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      Рейтинг: +1258

      Ужас Бората > maior-60 21 минуту назад

      Стыдно за синит!

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      Рейтинг: +3075

      mamba9090909 > maior-60 19 минут назад

      Когда о чём то пишешь, надо знать тему. Во первых, на деньги налогоплательщиков содержатся бюджетные организации, полиция, армия и госдума. Газпром, между прочим, налогов платит больше всех. Межрегионгаз, это коммунальщики, то же самое, что и ЖКХ, энерго.... и к Газпрому они отношения никакого не имеют. Претензии не к Зениту, а к своим коммунальщикам.

      0
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      Рейтинг: +854

      Граф2019 37 минут назад

      значится надо туда отправлять аутсайдеров РПЛ!!! И лига не розвалиться, и платить не надо!!! ура...

      2
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      Рейтинг: +1905

      diadushka > Граф2019 15 минут назад

      и из группы все равно никто не выходит, поэтому разницы нет)

      0
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      Рейтинг: +69

      Главное Спартак без ЛЧ 38 минут назад

      Кто не работает, тот ест!
      =))))

      2
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      Рейтинг: +198

      Predator_utm 38 минут назад

      ну у ЛЧ же спонсор Газик,не мудрено...

      0
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      Рейтинг: +1296

      Fusballer 49 минут назад

      Ещё пять лямов, и можно очередного малкома купить.

      4
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      Рейтинг: +25953

      oyabun 50 минут назад

      То есть совсем не обязательно побеждать и выходить из группы? Достаточно просто туда попасть и 35 лямов обеспечено? Чудно как то..

      4
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      ...
      Рейтинг: +1905

      diadushka > oyabun 17 минут назад

      это лапша для челяди! Просто газпрому чтобы не внаглую засылать деньги, отобранные у населения, в бессмысленный проект, решили приукрасить это под видом "ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ В ЛЧ"

      1
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      Рейтинг: +1296

      Fusballer 52 минуты назад

      Получается что главные косячники еврокубков заработали больше, чем те, кто выступил , пусть и не на много, успешнее.

      5
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      Рейтинг: +2286

      AZ 1 час назад

      Интересно, что за ерунда такая?? Или из них 30млн лично Газпром передал?

      6
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