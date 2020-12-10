«Зенит» заработал почти 35 миллионов за участие в ЛЧ. Больше, чем «Локомотив» и «Краснодар»

Стало известно, сколько российские клубы заработали благодаря участию в групповом этапе Лиги чемпионов.
РПЛ представляли «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Петербуржцы и москвичи вылетели из еврокубков, заняв последние места в своих квартетах. Южане финишировали третьими и отправились в плей-офф Лиги Европы.
- «Зенит» – 34,986 миллиона евро + доходы от маркетингового пула;
- «Локомотив» – 26,814 миллиона евро + доходы от маркетингового пула;
- «Краснодар» – 27,506 миллиона евро + доходы от маркетингового пула.
Источник: «Спорт-Экспресс»