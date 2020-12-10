Неймар, Бензема и Трубин – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин, а также нападающие Карим Бензема («Реал»), Неймар («ПСЖ») и Юссеф Эн-Несири («Севилья»).
- Трубин совершил четыре сейва в поединке с «Интером» (0:0).
- Бензема дважды забил в ворота менхенгладбахской «Боруссии» (2:0).
- Неймар оформил хет-трик в матче с «Истанбулом» (5:1).
- Эн-Несири сделал дубль в игре с «Ренном» (3:1).
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Источник: Официальный сайт УЕФА