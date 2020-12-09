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    Неймар, Бензема и Трубин – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин, а также нападающие Карим Бензема («Реал»), Неймар («ПСЖ») и Юссеф Эн-Несири («Севилья»).

    • Трубин совершил четыре сейва в поединке с «Интером» (0:0).
    • Бензема дважды забил в ворота менхенгладбахской «Боруссии» (2:0).
    • Неймар оформил хет-трик в матче с «Истанбулом» (5:1).
    • Эн-Несири сделал дубль в игре с «Ренном» (3:1).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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