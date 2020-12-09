Иванов обслужит матч «Зенит» – «Динамо»; Москалев – на игре «Краснодар» – «Локомотив»

РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ. Встречу в Санкт-Петербурге доверили ростовчанину Сергею Иванову.
«Химки» – «Арсенал»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Ротор» – «Уфа»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Дмитрий Березнев, Рашид Абусуев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Станислав Васильев; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Игорь Синер.
«Сочи» – «Спартак»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Артем Любимов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Владимир Енютин.
«Зенит» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Мартынов.
«Тамбов» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Антон Аверьянов; инспектор – Александр Колобаев.
«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Зуев.
«Ахмат» – «Ростов»: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Николай Иванов.
ЦСКА – «Урал»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Валентин Мурашов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Геннадий Куличенков.