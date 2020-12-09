Куман: «Барселона» оставляла слишком много свободных зон «Ювентусу»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итог матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3). Два гола гости забили с пенальти.
«Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон. Сегодня мы сыграли не на своем уровне. «Ювентус» выглядел гораздо убедительнее», – считает нидерландец.
- Каталонцы финишировали в группе Лиги чемпионов не на 1-м месте впервые с сезона-2006/07.
- Куман работает в команде с лета.
- В Лигу Европы из этой группы вышло украинское «Динамо».
Источник: УЕФА