Куман: «Барселона» оставляла слишком много свободных зон «Ювентусу»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итог матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3). Два гола гости забили с пенальти.

«Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон. Сегодня мы сыграли не на своем уровне. «Ювентус» выглядел гораздо убедительнее», – считает нидерландец.