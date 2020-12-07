Зобнин – об отборе к ЧМ-2022: «Не хотел бы в соперники Турцию. Ну сколько уже можно?»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

– Кого не хотели бы в соперники?

– Турцию. Ну сколько уже можно?! Две Лиги наций с ними играем, контрольные матчи проводим. Мы уже с турками друг другу как родные. Но почему-то кажется, что снова с ними встретимся.