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    Зобнин – об отборе к ЧМ-2022: «Не хотел бы в соперники Турцию. Ну сколько уже можно?»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.

    Кого не хотели бы в соперники?

    – Турцию. Ну сколько уже можно?! Две Лиги наций с ними играем, контрольные матчи проводим. Мы уже с турками друг другу как родные. Но почему-то кажется, что снова с ними встретимся.

    • Жеребьевка состоится сегодня в 20:00 мск.
    • Российская сборная находится в третьей корзине из шести.
    • В последнем матче с Турцией команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 2:3.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18501

      bset 35 минут назад

      С такой игрой неважно, какой соперник. Даже стыков нам не видать.

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      Рейтинг: +25903

      oyabun 1 час назад

      Для нашей сборной и Турция сейчас грозный соперник. Но побеждать подобные сборные обязаны.

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