Зобнин – об отборе к ЧМ-2022: «Не хотел бы в соперники Турцию. Ну сколько уже можно?»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился ожиданиями от жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022.
– Кого не хотели бы в соперники?
– Турцию. Ну сколько уже можно?! Две Лиги наций с ними играем, контрольные матчи проводим. Мы уже с турками друг другу как родные. Но почему-то кажется, что снова с ними встретимся.
- Жеребьевка состоится сегодня в 20:00 мск.
- Российская сборная находится в третьей корзине из шести.
- В последнем матче с Турцией команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 2:3.
Источник: «Комсомольская правда»