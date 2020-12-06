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    Рамос готов сыграть с «Боруссией» М в Лиге чемпионов

    Капитан «Реала» Серхио Рамос полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

    Как сообщает Marca, в воскресенье 34-летний футболист тренировался в общей группе без ограничений.

    Таким образом, защитник сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».

    • Рамос не играл с 17 ноября из-за мышечного повреждения бедра.
    • «Реал» примет «Боруссию» в среду в 23:00 по московскому времени.
    • Мадридцы пока идут третьими в группе ЛЧ, и в зависимости от результатов матчей в заключительном туре могут как выйти в плей-офф с первого места, так и вылететь из еврокубков.

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    Источник: Marca

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