Рамос готов сыграть с «Боруссией» М в Лиге чемпионов

Капитан «Реала» Серхио Рамос полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле.
Как сообщает Marca, в воскресенье 34-летний футболист тренировался в общей группе без ограничений.
Таким образом, защитник сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».
- Рамос не играл с 17 ноября из-за мышечного повреждения бедра.
- «Реал» примет «Боруссию» в среду в 23:00 по московскому времени.
- Мадридцы пока идут третьими в группе ЛЧ, и в зависимости от результатов матчей в заключительном туре могут как выйти в плей-офф с первого места, так и вылететь из еврокубков.
Источник: Marca