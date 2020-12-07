Рамос готов сыграть с «Боруссией» М в Лиге чемпионов

Капитан «Реала» Серхио Рамос полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

Как сообщает Marca, в воскресенье 34-летний футболист тренировался в общей группе без ограничений.

Таким образом, защитник сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии».