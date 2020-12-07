АПЛ. «Ливерпуль» дома разгромил «Вулверхэмптон» и догнал лидирующий «Тоттенхэм»

В матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле забил четыре безответных мяча в ворота «Вулверхэмптона».
Отличились Мохамед Салах, Джорджиньо Вейналдум и Жоэль Матип. Кроме того, автоголом отметился Нельсон Семеду.
Набрав три очка, команда Юргена Клоппа догнала лидирующий в турнирной таблице Премьер-лиги «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Салах, 24; 2:0 – Вейналдум, 58; 3:0 – Матип, 67; 4:0 – Семеду (в свои ворота), 78.
Источник: «Бомбардир»