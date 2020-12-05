РПЛ. «Локомотив» в большинстве одержал волевую победу над «Рубином»

В матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Рубин» со счeтом 3:1.

Гости вышли вперед на 3-й минуте усилиями Хван Ин Бома, однако еще до перерыва москвичи отыгрались благодаря голу Владислава Игнатьева. В начале второго тайма красную карточку получил Иван Игнатьев, после чего хозяева забили еще два мяча – отличились Антон Миранчук и снова Игнатьев.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ин Бом, 3; 1:1 – Игнатьев, 17; 2:1 – Миранчук (с пенальти), 69; 3:1 – Игнатьев, 86.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук (Иосифов, 88), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Титков, 88), Камано (Эдер, 60).

«Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Бакаев, 84), Зуев (Кварацхелия, 73), Макаров, Абильдгор, Хван Ин Бом (Йевтич, 75), Игнатьев.

Предупреждения: Мухин, 5; Крыховяк, 36; Мурило, 75; Лисакович, 80 – Игнатьев, 23; Зуев, 26; Зотов, 29; Макаров, 56; Медведев, 68.

Удаление: нет – Игнатьев, 47.

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