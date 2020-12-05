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  • РПЛ. «Локомотив» в большинстве одержал волевую победу над «Рубином»

РПЛ. «Локомотив» в большинстве одержал волевую победу над «Рубином»

5 декабря 2020, 15:55
20

В матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Рубин» со счeтом 3:1.

Гости вышли вперед на 3-й минуте усилиями Хван Ин Бома, однако еще до перерыва москвичи отыгрались благодаря голу Владислава Игнатьева. В начале второго тайма красную карточку получил Иван Игнатьев, после чего хозяева забили еще два мяча – отличились Антон Миранчук и снова Игнатьев.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ин Бом, 3; 1:1 – Игнатьев, 17; 2:1 – Миранчук (с пенальти), 69; 3:1 – Игнатьев, 86.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук (Иосифов, 88), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Титков, 88), Камано (Эдер, 60).

«Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Бакаев, 84), Зуев (Кварацхелия, 73), Макаров, Абильдгор, Хван Ин Бом (Йевтич, 75), Игнатьев.

Предупреждения: Мухин, 5; Крыховяк, 36; Мурило, 75; Лисакович, 80 – Игнатьев, 23; Зуев, 26; Зотов, 29; Макаров, 56; Медведев, 68.

Удаление: нет – Игнатьев, 47.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин
Комментарии (20)
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PAREVG.
1607172958
Красно - зеленых с победой!!!!!!!!!!!
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xkixerx
1607173017
С Победой!!! Красно-Зеленые!!! нагоняем потихоньку.!!! Владян Игнатьев ЗВЕРЬ!
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Skull_Boy
1607173056
Нормальный футбольчик имени Влада Игнатьева, а Рубину удаления клоуна из нападения только на пользе пошло и получил красную идет и улыбается, хоть конкретику видно стало и игрок под 25 номером толковый, на долго у драконов не задержится
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PAREVG.
1607173093
Нападения у Локо нет, Лисакович потерялся после первых 15 минут, Камано отыграл 60 минут, по моему, вообще мяча не касался, его сменил так-же бесполезный Эдер Мурило снова чудит. Если не Игнатьев и Миранчук, было бы тоже что и с Зальцбургом...
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Боцман59rus
1607173618
Мир сошел с ума, Локо три забил, Куекнадзе сейчас с себя картины писать броситься и начнет ходить по воде///
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zra78
1607173672
Во Камано игрочище!!! )))))
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oyabun
1607173804
Слуцкому можно только посочувствовать. Навряд ли он давал предматчевые установки Игнатьеву так глупо самоудалиться, а Медведеву заработать пенальти в то время, когда игру еще можно было свести к ничьей. Ну а Влад Игнатьев, просто Супер! Слежу за его игрой еще с Кубани. Парень неизменно на высоком уровне играет.
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житель СПб
1607174459
Ну что? Получил Локо 3 очка, а игра... Кто-то, кто матч не смотрел, подумает - Локо молодцы... А на самом деле - матч имени Карасева! Недавно он открыто уничтожил Зенит в матче с Ахматом; это было видно сразу, а потом подтвердили эксперты (и официальные, и неофициальные). Вообще, я раньше думал, что у нас хоть один судья есть уровня Евро - Карасев. Ошибался.. Вообще, пора спросить - а где место Карасева в таблице? Пора уже ему отдельную строчку выделять - он "играет"=делает результат покруче многих команд Лиги. Считаю, что 2-ю карточку Игрнатьеву ставить было не надо - там не было умысла, и не было накладки сверху, - видно же на повторах! - а было касание боками ступней. Понимаешь же, судья, что ломаешь матч?! Понимаешь! И делаешь это осознанно. Далее - пенальти... Тут я не специалист, и не набрасывайтесь на меня, пожалуйста, НО - но тоже не стал бы ставить пенальти! Почему? Потому что столкновение было тогда, когда игрок уже сыграл головой и мяч даже теоретически не мог бы попасть в ворота, он уже в это время ленточку пересекал. Что там в правилах? Стоит посмотреть. Ну а 3-й мяч, когда Локо вырубил Шатова, и у Рубина в поле 9 игроков против 11 Локо? Тут уже без комментов. Но в целом, для тех, кто матч не смотрел, знайте: Рубин играл лучше Локо! Интереснее. И забить могли гола 3-4. Но тут то, что я всегда говорю: если ты не забиваешь, то тогда и карасевы, и т.п. - все мешает... Ведь с 2 метров дважды не забили рубинцы! Предъявлять претензии надо самим себе. И сочувствие Слуцкому! Вот этот тренер работает, и результаты видны, и рука видна.
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ySS
1607175578
Локомотив с победой! У неё два автора: Игнатьев и Слуцкий. Один продемонстрировал великолепную игру, другой неоправданно заменил вратаря
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Вомбат
1607177449
Заслуга Локо в этой победе ничтожна. Игру сделала дыра в воротах Рубина. Да и Карасев мог бы Игнатьева не удалять. Но главную роль конечно сыграл Медведев. Он оказался слабее даже Гилерме.
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