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    РПЛ. «Локомотив» в большинстве одержал волевую победу над «Рубином»

    В матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Рубин» со счeтом 3:1.

    Гости вышли вперед на 3-й минуте усилиями Хван Ин Бома, однако еще до перерыва москвичи отыгрались благодаря голу Владислава Игнатьева. В начале второго тайма красную карточку получил Иван Игнатьев, после чего хозяева забили еще два мяча – отличились Антон Миранчук и снова Игнатьев.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ин Бом, 3; 1:1 – Игнатьев, 17; 2:1 – Миранчук (с пенальти), 69; 3:1 – Игнатьев, 86.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук (Иосифов, 88), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Титков, 88), Камано (Эдер, 60).

    «Рубин»: Медведев, Зотов, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Бакаев, 84), Зуев (Кварацхелия, 73), Макаров, Абильдгор, Хван Ин Бом (Йевтич, 75), Игнатьев.

    Предупреждения: Мухин, 5; Крыховяк, 36; Мурило, 75; Лисакович, 80 – Игнатьев, 23; Зуев, 26; Зотов, 29; Макаров, 56; Медведев, 68.

    Удаление: нет – Игнатьев, 47.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии21
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      Рейтинг: +7000

      Вомбат 37 минут назад

      Заслуга Локо в этой победе ничтожна. Игру сделала дыра в воротах Рубина. Да и Карасев мог бы Игнатьева не удалять. Но главную роль конечно сыграл Медведев. Он оказался слабее даже Гилерме.

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      Рейтинг: +1088

      ySS 1 час назад

      Локомотив с победой!
      У неё два автора: Игнатьев и Слуцкий.
      Один продемонстрировал великолепную игру, другой неоправданно заменил вратаря

      0
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      Рейтинг: +123

      Янвapь 69 1 час назад

      Медведев - убогое днище

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      Рейтинг: +1243

      Январь 59 > Янвapь 69 13 минут назад

      А другого ника и автарки не мог найти? И с какого перепуга моё имя присвоил?

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      Рейтинг: +4716

      житель СПб 1 час назад

      Ну что? Получил Локо 3 очка, а игра... Кто-то, кто матч не смотрел, подумает - Локо молодцы... А на самом деле - матч имени Карасева! Недавно он открыто уничтожил Зенит в матче с Ахматом; это было видно сразу, а потом подтвердили эксперты (и официальные, и неофициальные). Вообще, я раньше думал, что у нас хоть один судья есть уровня Евро - Карасев. Ошибался..
      Вообще, пора спросить - а где место Карасева в таблице? Пора уже ему отдельную строчку выделять - он "играет"=делает результат покруче многих команд Лиги.
      Считаю, что 2-ю карточку Игрнатьеву ставить было не надо - там не было умысла, и не было накладки сверху, - видно же на повторах! - а было касание боками ступней. Понимаешь же, судья, что ломаешь матч?! Понимаешь! И делаешь это осознанно.
      Далее - пенальти... Тут я не специалист, и не набрасывайтесь на меня, пожалуйста, НО - но тоже не стал бы ставить пенальти! Почему? Потому что столкновение было тогда, когда игрок уже сыграл головой и мяч даже теоретически не мог бы попасть в ворота, он уже в это время ленточку пересекал. Что там в правилах? Стоит посмотреть.
      Ну а 3-й мяч, когда Локо вырубил Шатова, и у Рубина в поле 9 игроков против 11 Локо? Тут уже без комментов.
      Но в целом, для тех, кто матч не смотрел, знайте: Рубин играл лучше Локо! Интереснее. И забить могли гола 3-4. Но тут то, что я всегда говорю: если ты не забиваешь, то тогда и карасевы, и т.п. - все мешает... Ведь с 2 метров дважды не забили рубинцы! Предъявлять претензии надо самим себе. И сочувствие Слуцкому! Вот этот тренер работает, и результаты видны, и рука видна.

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      Рейтинг: +910

      O-Z > житель СПб 1 час назад

      Плакса питерская

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      Рейтинг: +4716

      житель СПб > O-Z 1 час назад

      Я хоть питерский, а Вы - хамло неизвестное? Я всего навсего высказал свое мнение, никого не оскорбляя, всегда стараюсь не переходить границы. И не минусую людей за мнение - каждый на него имеет право.

      5
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      Рейтинг: +6019

      Владислав Vlad > житель СПб 1 час назад

      После слова "Считаю" - считаю, что дальше читать нет смысла.

      0
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      Рейтинг: +910

      O-Z > житель СПб 1 час назад

      Критиковать и можете только чужих, а своих дрочеров поддерживать. Все логично. Твое мнение не верное, если это мнение! Мое мнение ты ноешь, потому что тебе не приятно что мы победили.

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      Рейтинг: +910

      O-Z > Владислав Vlad 1 час назад

      Он считал сколько раз они обосрались в ЛЧ

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      Рейтинг: +4716

      житель СПб > O-Z 1 час назад

      Папа с мамой не учили к посторонним на Вы обращаться? Так вот посмотрите мои комментарии, и Вы увидите, сколько я ругаю "своих". Я совершенно их не оправдываю во многих ситуациях. А здесь - да, результат не по игре. Не более того.

      2
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      Рейтинг: +4716

      житель СПб > Владислав Vlad 1 час назад

      Однако, Владислав, сейчас и Аршавин сказал, что 2-ю карточку ставить было не надо... А так - да, можете и вправе не читать - ведь это мое мнение. Также, как есть и у Вас свое - и я его признаю. А с 3 очками - пожалуйста, поздравляю! Конечно, место Локо - в группе лидеров. С этим никто не спорит. Тренер мне только очень ваш не нравится. Но - это для ОZ - наш-то еще хуже!

      1
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      Рейтинг: +910

      O-Z > житель СПб 46 минут назад

      Тогда вам господин нужно было смотреть матч, чтобы правильное мнение написать. А плакать только вы и можете в последнее время, всё понимаю не легкое время в питере..но нужно объективным быть не всем легко сейчас.

      0
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      Рейтинг: +4716

      житель СПб > O-Z 44 минуты назад

      И Вам -здоровья и благополучия!

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      Рейтинг: +25800

      oyabun 1 час назад

      Слуцкому можно только посочувствовать. Навряд ли он давал предматчевые установки Игнатьеву так глупо самоудалиться, а Медведеву заработать пенальти в то время, когда игру еще можно было свести к ничьей. Ну а Влад Игнатьев, просто Супер! Слежу за его игрой еще с Кубани. Парень неизменно на высоком уровне играет.

      0
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      Рейтинг: +26948

      zra78 1 час назад

      Во Камано игрочище!!! )))))

      0
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      Рейтинг: +19363

      Боцман59rus 1 час назад

      Мир сошел с ума, Локо три забил, Куекнадзе сейчас с себя картины писать броситься и начнет ходить по воде///

      1
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      Рейтинг: +1935

      PAREVG. 1 час назад

      Нападения у Локо нет, Лисакович потерялся после первых 15 минут, Камано отыграл 60 минут, по моему, вообще мяча не касался, его сменил так-же бесполезный Эдер Мурило снова чудит.
      Если не Игнатьев и Миранчук, было бы тоже что и с Зальцбургом...

      3
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      Рейтинг: +10848

      Skull_Boy 1 час назад

      Нормальный футбольчик имени Влада Игнатьева, а Рубину удаления клоуна из нападения только на пользе пошло и получил красную идет и улыбается, хоть конкретику видно стало и игрок под 25 номером толковый, на долго у драконов не задержится

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      Рейтинг: +538

      xkixerx 1 час назад

      С Победой!!! Красно-Зеленые!!! нагоняем потихоньку.!!! Владян Игнатьев ЗВЕРЬ!

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