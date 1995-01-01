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    Бундеслига. Обе «Боруссии» сыграли свои матчи вничью, «Арминия» победила «Майнц»

    После матчей Лиги чемпионов обе немецкие «Боруссии» не смогли победить в чемпионате. Дортмундцы на следующей неделе сыграют в Санкт-Петербурге против «Зенита».

    «Арминия» на своем поле справилась с «Майнцем». «Кельн» и «Вольфсбург» обменялись двумя голами.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

    Айнтрахт – Боруссия Д – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Камада, 9; 1:1 – Рейна, 56.

    Арминия – Майнц – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Приетль, 21; 2:0 – Доан, 31; 2:1 – Штогер, 82.

    Кельн – Вольфсбург – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Тильман, 18; 1:1 – Арнольд, 29; 2:1 – Дуда, 43; 2:2 – Вегхорст, 47.

    Фрайбург – Боруссия М – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эмболо, 23; 1:1 – Линхарт, 32; 2:1 – Грифо, 49 (с пенальти); 2:2 – Плеа, 50.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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