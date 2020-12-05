Football Espana: Зидан лично звонил Собослаю, чтобы позвать его в «Реал»

«Реал» начал работать над трансфером полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослая.
Как пишет Football Espana, перейти в мадридский клуб 20-летнего футболиста лично убеждал Зинедин Зидан в ходе телефонного разговора.
«Реал» готов зимой заплатить за венгра требуемые 20 миллионов евро, поэтому осталось только получить согласие самого игрока.
- Собослай выступает за «Зальцбург» с января 2018 года.
- За этот период он провел 78 матчей, забил 25 голов и сделал 33 ассиста.
- Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.
Источник: Football Espana