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    Football Espana: Зидан лично звонил Собослаю, чтобы позвать его в «Реал»

    «Реал» начал работать над трансфером полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослая.

    Как пишет Football Espana, перейти в мадридский клуб 20-летнего футболиста лично убеждал Зинедин Зидан в ходе телефонного разговора.

    «Реал» готов зимой заплатить за венгра требуемые 20 миллионов евро, поэтому осталось только получить согласие самого игрока.

    • Собослай выступает за «Зальцбург» с января 2018 года.
    • За этот период он провел 78 матчей, забил 25 голов и сделал 33 ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 25 миллионов евро.

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    Источник: Football Espana

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +640

      ARSteven89 1 час назад

      Венгр в Реале, хмм, история!

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