Football Espana: Зидан лично звонил Собослаю, чтобы позвать его в «Реал»

«Реал» начал работать над трансфером полузащитника «Зальцбурга» Доминика Собослая.

Как пишет Football Espana, перейти в мадридский клуб 20-летнего футболиста лично убеждал Зинедин Зидан в ходе телефонного разговора.

«Реал» готов зимой заплатить за венгра требуемые 20 миллионов евро, поэтому осталось только получить согласие самого игрока.