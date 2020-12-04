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    «Зенит» получил разрешение на допуск ограниченного числа зрителей на матч с «Уралом»

    Матч 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» смогут посетить некоторые категории болельщиков.

    «Правительство города внимательно изучило документы, предоставленные «Зенитом», и приняло решение согласовать допуск ограниченного числа зрителей на субботний матч против «Урала».

    В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», – говорится в официальном заявлении клуба.

    • Матч состоится в субботу в 19:00 по московскому времени.
    • Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Уралом» без зрителей.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10791

      Skull_Boy 55 минут назад

      Ну да приколы в тупых головах питерских чинух продолжается и т.е. на концерт Басты нельзя было идти и теперь идет вычисление по камерам кто был на тусе, а на футбол можно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Верзихрюк 1 час назад

      да можно напускать целый стадион как хряки в матче с зенитом сделали
      штраф там смешной вышел !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: -227

      net zenit1967 > Верзихрюк 33 минуты назад

      ЭТО ЧТО ЕЩЕ ЗА ЧУДИЩЕ БОМЖАРИЩЕ ЗАКВАКАЛО?

      -1
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      Рейтинг: +11324

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

      1
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      Рейтинг: +3730

      Cleaner 1 час назад

      Ограниченное число зрителей увидят скучную ничейку со счетом 0:0.

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