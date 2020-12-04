«Зенит» получил разрешение на допуск ограниченного числа зрителей на матч с «Уралом»

Матч 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом» смогут посетить некоторые категории болельщиков.

«Правительство города внимательно изучило документы, предоставленные «Зенитом», и приняло решение согласовать допуск ограниченного числа зрителей на субботний матч против «Урала».

В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы», – говорится в официальном заявлении клуба.