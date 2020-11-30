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    «Зенит» сыграет с «Уралом» без зрителей. На матч с «Боруссией» болельщиков пустят

    «Зенит» на своем официальном сайте сообщил о том, в каком формате пройдут ближайшие домашние матчи команды – с «Уралом» в РПЛ и дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

    «В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Тинькофф Российской Премьер-лиги против «Урала» пройдет без зрителей. Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по петербургскому времени.

    По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Матч состоится 8 декабря и начнется в 20:55», – сказано в заявлении «Зенита».

    • В РПЛ «Зенит» делит первую строчку с ЦСКА и «Спартаком».
    • В группе ЛЧ петербуржцы идут на последнем месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14302

      vladimir-7 28 минут назад

      Правительство Санкт-Петербурга запретило коронавирусу появляться
      8 декабря на Газпром-Арене в игре Зенита с Боруссией, а 5 декабря в
      игре Зенита с Уралом — коронавирус, добро пожаловать на Газпром-Арену. Двойные стандарты в действии.

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      Рейтинг: +5891

      Владислав Vlad 31 минуту назад

      Уже до смешного доходит. Чиновничий коронавирус в действии.)))
      Ковид-19 можно смело называть - Чиновный грипп.))

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      Рейтинг: +24

      Кирилл Михайлов 46 минут назад

      Коронавирус на матчах ЛЧ не распространяется, все очевидно

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