«Зенит» сыграет с «Уралом» без зрителей. На матч с «Боруссией» болельщиков пустят

Правительство Санкт-Петербурга запретило коронавирусу появляться
8 декабря на Газпром-Арене в игре Зенита с Боруссией, а 5 декабря в
игре Зенита с Уралом — коронавирус, добро пожаловать на Газпром-Арену. Двойные стандарты в действии.
«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о том, в каком формате пройдут ближайшие домашние матчи команды – с «Уралом» в РПЛ и дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.
«В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Тинькофф Российской Премьер-лиги против «Урала» пройдет без зрителей. Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по петербургскому времени.
По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Матч состоится 8 декабря и начнется в 20:55», – сказано в заявлении «Зенита».
- В РПЛ «Зенит» делит первую строчку с ЦСКА и «Спартаком».
- В группе ЛЧ петербуржцы идут на последнем месте.