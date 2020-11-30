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  • «Зенит» сыграет с «Уралом» без зрителей. На матч с «Боруссией» болельщиков пустят

«Зенит» сыграет с «Уралом» без зрителей. На матч с «Боруссией» болельщиков пустят

30 ноября 2020, 16:14
9

«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о том, в каком формате пройдут ближайшие домашние матчи команды – с «Уралом» в РПЛ и дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

«В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Тинькофф Российской Премьер-лиги против «Урала» пройдет без зрителей. Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по петербургскому времени.

По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Матч состоится 8 декабря и начнется в 20:55», – сказано в заявлении «Зенита».

  • В РПЛ «Зенит» делит первую строчку с ЦСКА и «Спартаком».
  • В группе ЛЧ петербуржцы идут на последнем месте.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Урал Боруссия Д
Комментарии (9)
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Кирилл Михайлов
1606742125
Коронавирус на матчах ЛЧ не распространяется, все очевидно
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Владислав Vlad
1606743019
Уже до смешного доходит. Чиновничий коронавирус в действии.))) Ковид-19 можно смело называть - Чиновный грипп.))
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vladimir-7
1606743211
Правительство Санкт-Петербурга запретило коронавирусу появляться 8 декабря на Газпром-Арене в игре Зенита с Боруссией, а 5 декабря в игре Зенита с Уралом — коронавирус, добро пожаловать на Газпром-Арену. Двойные стандарты в действии.
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Garrincha58
1606745802
насрать всё равно не пойду что там смотреть на колхозный Зенит и на Зюбу с Семаком
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Ганнибал Лектор
1606755240
А зрителей спросили, они вообще этого хотят? Я имею ввиду на матч с Боруссией? Разве что посмотреть на немецкий футбол.
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romanowinnikow
1606756404
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам---- https://cli.co/J2KgxrQ
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Боцман59rus
1606816687
А чё,,,, Семак сам не уйдет?
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Hektor 84
1606826022
Посмотреть как немцы выпорят бомжей? Случись такое при правлении Сталина уже после поражения от немцев Семак и его тренерский штаб или по лагерям поехали или расстреляли бы. А с футболистов звания змс поснимали.
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