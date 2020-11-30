«Зенит» сыграет с «Уралом» без зрителей. На матч с «Боруссией» болельщиков пустят

«Зенит» на своем официальном сайте сообщил о том, в каком формате пройдут ближайшие домашние матчи команды – с «Уралом» в РПЛ и дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

«В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга ближайший матч Тинькофф Российской Премьер-лиги против «Урала» пройдет без зрителей. Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене» и начнется в 19:00 по петербургскому времени.

По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА. Матч состоится 8 декабря и начнется в 20:55», – сказано в заявлении «Зенита».