Мозес: «Могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своей универсальности и готовности играть на разных позициях.

«Я гибкий игрок и готов действовать на разных позициях. Там, где считает нужным тренер и где я принесу пользу команде. В футболе на первом месте общие интересы, а не личные. И у всех нас одна коллективная цель – биться друг за друга, чтобы добиться успеха в сезоне.

Не так давно я играл левого вингера, поэтому для меня это не новая позиция. Как я уже сказал, могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего. Везде! В том числе слева», – сказал 29-летний футболист.

Мозес провел шесть матчей за «Спартак» и забил один гол.

«Спартак» арендовал нигерийца у «Челси» за 300 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.

Мозес: «РПЛ – классная лига. Здесь холодно, но слышал, что будет еще хуже»