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    Мозес: «Могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего»

    Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своей универсальности и готовности играть на разных позициях.

    «Я гибкий игрок и готов действовать на разных позициях. Там, где считает нужным тренер и где я принесу пользу команде. В футболе на первом месте общие интересы, а не личные. И у всех нас одна коллективная цель – биться друг за друга, чтобы добиться успеха в сезоне.

    Не так давно я играл левого вингера, поэтому для меня это не новая позиция. Как я уже сказал, могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего. Везде! В том числе слева», – сказал 29-летний футболист.

    • Мозес провел шесть матчей за «Спартак» и забил один гол.
    • «Спартак» арендовал нигерийца у «Челси» за 300 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.

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    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1351

      Tsigan 12 минут назад

      В этом клубе на любой позиции можно пороть косяки)

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