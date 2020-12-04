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  • Мозес: «Могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего»

Мозес: «Могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего»

4 декабря 2020, 14:29
10

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал о своей универсальности и готовности играть на разных позициях.

«Я гибкий игрок и готов действовать на разных позициях. Там, где считает нужным тренер и где я принесу пользу команде. В футболе на первом месте общие интересы, а не личные. И у всех нас одна коллективная цель – биться друг за друга, чтобы добиться успеха в сезоне.

Не так давно я играл левого вингера, поэтому для меня это не новая позиция. Как я уже сказал, могу играть везде: в защите, в атаке, на месте «десятки» или нападающего. Везде! В том числе слева», – сказал 29-летний футболист.

  • Мозес провел шесть матчей за «Спартак» и забил один гол.
  • «Спартак» арендовал нигерийца у «Челси» за 300 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.

Мозес: «РПЛ – классная лига. Здесь холодно, но слышал, что будет еще хуже»

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мозес Виктор
Комментарии (10)
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Tsigan
1607081464
В этом клубе на любой позиции можно пороть косяки)
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oyabun
1607083172
Может и правда парень универсальный. Техника у него хорошая. Однако заметил, Мозес после атаки обратно возвращается пешком. Не особо себя утруждает.
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NewLife
1607085834
Скоростишки немного не хватает, но есть ум, техника и пас - это норм компенсация недостатка.
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ivany4
1607090810
Много профессий(амплуа) хороших и разных. Но лучше 2, и отличные. А то после атаки, назад пешком идешь. В атаке поддержал, а в защите дыра образовалась.))
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Himik356
1607091044
Холод не беда двигатся надо) А вот от жары не чего не спасет)
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Старикан
1607100335
Ну так играй! Кто тебе мешает? Хотя и говорят, что п.издИть - не мешки ворочить!
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