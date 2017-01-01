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    Мозес: «РПЛ – классная лига. Здесь холодно, но слышал, что будет еще хуже»

    Защитник «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями от игры за московский клуб.

    – Ты уже полтора месяца в России. Самое главное впечатление о Москве и нашей лиге?

    – Москва – красивый город. Мне здесь нравится. Я рад, что могу концентрироваться на игре. Хочу помогать клубу и партнерам по команде. Хочу побеждать!

    РПЛ – классная лига. Постепенно привыкаю и получаю радость от футбола.

    – В Москве настоящий зимний мороз. Уже успел привыкнуть к погоде?

    – Ох... Насколько холодно сейчас? Минус 9? Минус 6? Слышал, будет еще хуже! Что тут еще скажешь? Надо привыкать. Когда дело доходит до работы, ты выходишь на поле, разминаешься, согреваешься, и о холоде уже не вспоминаешь.

    • Мозес провел шесть матчей за «Спартак» и забил один гол.
    • «Спартак» арендовал нигерийца у «Челси» за 300 тысяч с опцией выкупа за 5 миллионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Верзихрюк 1 час назад

      глушаков бы отогрел тебя в своей бане !

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      Рейтинг: +3727

      Cleaner 1 час назад

      Когда холодно, есть водка. И мороз - не мороз!

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      Рейтинг: -196

      net zenit1967 > Cleaner 1 час назад

      ПОД ХОЛОДНО ОН ИМЕЛ ВВИДУ ОТВРАТИТЕЛЬНО!

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      Рейтинг: +5989

      NewLife 1 час назад

      Правильно, Витек !

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      Рейтинг: +4357

      playsh 1 час назад

      Ну да,будет ещё холодней,но ни как не хуже.Просто чиновники от футбола в трусах на поле в декабре не выходят,жопу боятся отморозить.Мозги-то они уже давно отморозили,да и недвижимость где-нибудь в Испании имеют,а не в европейской России.

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