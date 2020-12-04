Мозес: «РПЛ – классная лига. Здесь холодно, но слышал, что будет еще хуже»

Защитник «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями от игры за московский клуб.

– Ты уже полтора месяца в России. Самое главное впечатление о Москве и нашей лиге?

– Москва – красивый город. Мне здесь нравится. Я рад, что могу концентрироваться на игре. Хочу помогать клубу и партнерам по команде. Хочу побеждать!

РПЛ – классная лига. Постепенно привыкаю и получаю радость от футбола.

– В Москве настоящий зимний мороз. Уже успел привыкнуть к погоде?

– Ох... Насколько холодно сейчас? Минус 9? Минус 6? Слышал, будет еще хуже! Что тут еще скажешь? Надо привыкать. Когда дело доходит до работы, ты выходишь на поле, разминаешься, согреваешься, и о холоде уже не вспоминаешь.