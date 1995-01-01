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    «Спартак» арендовал Мозеса за 300 тысяч с опцией выкупа за 5 миллионов

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл финансовые подробности аренды полузащитника Виктора Мозеса из «Челси».

    – Вы лично общались с Грановской по Мозесу? Были версии, что по трансферу общались чуть ли не на уровне акционеров «Челси» и «Спартака».

    – Да, нам помогли люди, которые были рядом.

    – Акционеры «Спартака»? Зарема и Федун?

    – Нет. Они не участвовали в этом. Футбольные люди помогли нам сделать этот трансфер, но мое общение с Грановской шло напрямую. Все детали мы обсуждали с ней. Она помогла нам убедить Мозеса.

    Большое ей спасибо, она большую роль здесь сыграла. Она помогла «Спартаку». И я еще раз говорю ей большое спасибо за это. Для нас все получилось в пределах тех сумм, которые мы закладывали.

    – Это была бесплатная аренда?

    – Нет, аренда стоила 300 тысяч евро.

    – А выкуп?

    – Выкуп будет 5 миллионов.

    – Обязательный?

    – Нет, он не обязательный. Если он сыграет определенное количество матчей, и если мы добьемся определенного результата, у нас есть возможность его купить. Также есть возможность не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, его главным желанием было обрести клуб.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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