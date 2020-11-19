«Спартак» арендовал Мозеса за 300 тысяч с опцией выкупа за 5 миллионов

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл финансовые подробности аренды полузащитника Виктора Мозеса из «Челси».

– Вы лично общались с Грановской по Мозесу? Были версии, что по трансферу общались чуть ли не на уровне акционеров «Челси» и «Спартака».

– Да, нам помогли люди, которые были рядом.

– Акционеры «Спартака»? Зарема и Федун?

– Нет. Они не участвовали в этом. Футбольные люди помогли нам сделать этот трансфер, но мое общение с Грановской шло напрямую. Все детали мы обсуждали с ней. Она помогла нам убедить Мозеса.

Большое ей спасибо, она большую роль здесь сыграла. Она помогла «Спартаку». И я еще раз говорю ей большое спасибо за это. Для нас все получилось в пределах тех сумм, которые мы закладывали.

– Это была бесплатная аренда?

– Нет, аренда стоила 300 тысяч евро.

– А выкуп?

– Выкуп будет 5 миллионов.

– Обязательный?

– Нет, он не обязательный. Если он сыграет определенное количество матчей, и если мы добьемся определенного результата, у нас есть возможность его купить. Также есть возможность не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, его главным желанием было обрести клуб.

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