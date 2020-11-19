Газизов: «Я пришел в «Спартак» только ради титулов и игры в Лиге чемпионов»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал свои цели в московском клубе.
– Какие цели у вашей работы в «Спартаке»?
– Только титулы. И больше ничего.
– Титулы?
– Конечно. Я пришел в «Спартак» только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со «Спартаком» титулы. И играть в Лиге чемпионов.
- Газизов работает в «Спартаке» с 10 июля этого года.
- Москвичи занимают третье место в РПЛ по итогам 14 туров.
- В еврокубках команда в этом сезоне не участвует.
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Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна