Газизов: «Я пришел в «Спартак» только ради титулов и игры в Лиге чемпионов»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал свои цели в московском клубе.

– Какие цели у вашей работы в «Спартаке»?

– Только титулы. И больше ничего.

– Титулы?

– Конечно. Я пришел в «Спартак» только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со «Спартаком» титулы. И играть в Лиге чемпионов.

Газизов работает в «Спартаке» с 10 июля этого года.

Москвичи занимают третье место в РПЛ по итогам 14 туров.

В еврокубках команда в этом сезоне не участвует.

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