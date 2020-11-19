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  • Газизов: «Я пришел в «Спартак» только ради титулов и игры в Лиге чемпионов»

Газизов: «Я пришел в «Спартак» только ради титулов и игры в Лиге чемпионов»

19 ноября 2020, 21:29
9

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал свои цели в московском клубе.

– Какие цели у вашей работы в «Спартаке»?

– Только титулы. И больше ничего.

– Титулы?

– Конечно. Я пришел в «Спартак» только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со «Спартаком» титулы. И играть в Лиге чемпионов.

  • Газизов работает в «Спартаке» с 10 июля этого года.
  • Москвичи занимают третье место в РПЛ по итогам 14 туров.
  • В еврокубках команда в этом сезоне не участвует.

Газизов – о перчатке «Зениту»: «Сегодня никто не смеется? Значит, я был прав?»

Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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maior-60
1605811634
Тоже этого жду.
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NewLife
1605813159
Я то по наивности думал, что работать пришел. Теперь вижу, что умеешь только балаболить.
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general.lizyukov
1605815728
Ээээ.... и где? был один тренер, принёс вам титул - вы его выгнали, поддавшись на дешевые ультиматумы игрочишек.
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житель СПб
1605819190
Ужасный текст. Без любви - к футболу, к команде и т.п. - ничего не бывает. Я-то думал - он по любви. Что интересный человек. А он оказывается обыкновенный прохиндей.
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Axe111
1605835717
АХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХААХАХ
Ответить
Добрый Бобер
1605839666
Ну вот в следующем году и посмотрим.
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portero
1605854361
Надо было громче махнуть, ради титула ЛЧ!!!
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Боцман59rus
1605855153
Очко у пацика поберегите
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zigbert
1605878695
Какой вопрос такой и ответ.
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