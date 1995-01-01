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    Газизов: «Я пришел в «Спартак» только ради титулов и игры в Лиге чемпионов»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал свои цели в московском клубе.

    – Какие цели у вашей работы в «Спартаке»?

    – Только титулы. И больше ничего.

    – Титулы?

    – Конечно. Я пришел в «Спартак» только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со «Спартаком» титулы. И играть в Лиге чемпионов.

    • Газизов работает в «Спартаке» с 10 июля этого года.
    • Москвичи занимают третье место в РПЛ по итогам 14 туров.
    • В еврокубках команда в этом сезоне не участвует.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5235

      NewLife 39 минут назад

      Я то по наивности думал, что работать пришел. Теперь вижу, что умеешь только балаболить.

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      Рейтинг: +10663

      alarm 50 минут назад

      вспоминается мем-картинка "они пришли в спартак за титулами", ахах)

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      Рейтинг: +983

      Ужас Бората 1 час назад

      Пора начинать.

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      Рейтинг: +5409

      maior-60 1 час назад

      Тоже этого жду.

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      Рейтинг: +1400

      аларм дубль2 1 час назад

      а пока ни того .не другого!надеемся на ваше обещанное и ждать 3года не намерены

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