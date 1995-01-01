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    Газизов – о перчатке «Зениту»: «Сегодня никто не смеется? Значит, я был прав?»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы журналиста Нобеля Арустамяна о своей фразе про желание бросить перчатку «Зениту».

    – Вы сказали: «Мы бросим перчатку «Зениту». А вы не боялись, что этот бросок может быть неудачным?

    – Я не боялся. Дело в том, что, мне кажется, перчатка была в другом контексте. В моем понимании, когда ты бросаешь перчатку, а не бьешь по лицу и не делаешь пощечину, это говорит о том, что ты видишь равного, ты уважаешь соперника.

    На тот момент было высказывание некоторых людей, по мне, не очень корректное по отношению к «Спартаку». Я постарался задать тренд, что мы должны друг друга уважать. Тем более мы все коллеги и должны показывать болельщику и всем действующим лицам в футболе, что просто нужно уважать соперника. Вот и все.

    – Но перчатка – это в любом случае вызов. Как вы представляли это? Команда, когда вы пришли, шла 11-й? И она бросает вызов чемпиону страны, самой мощной команде. Это как?

    – Все смеялись?

    – Да, конечно.

    – Сегодня никто не смеется?

    – Сейчас мало кто смеется.

    – Значит, я был прав?

    – Не было страшно? Как вы могли бросить вызов чемпиону, находясь на 11-м месте?

    – Я прекрасно понимал уровень «Спартака», что мы можем сделать все вместе. Я надеюсь, что это задало определенный посыл. И мы на правильном пути. Нобель, ты меня хорошо знаешь, я ничего не боюсь.

    В спорте, если ты не бросаешь вызов себе, другим, ты ничего не добьешься. Не надо бояться, страх нас сковывает. Мое понимание страха – не надо к этому относиться как к действу. Надо просто отбросить его от себя. Мы готовы штурмовать большие вершины. Я верю в «Спартак», в людей, которые работают и играют в «Спартаке», которые его окружают. Самое главное – я верю в болельщиков.

    • Газизов работает в «Спартаке» с 10 июля этого года.
    • Московская команда занимает третье место в РПЛ по итогам 14 туров.
    • Отставание от идущего вторым «Зенита» – два очка, от лидирующего ЦСКА – три.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Himik356 25 минут назад

      Увы но это не Спартак стал лутше играть, а Зеня превротился в Уфу
      спасибо Семаку)) Локо вообще деградировал уволил Семина продал лидеров и набрал шлак, Краснодар весь в травмах + тренер гавно.
      Только ЦСКА пока не скатился хотя мы его тоже в ЛЕ видили и этот клуб ледирует в чемпионате....
      Методично но уверено наши чиновники уничтожили футбол России сборная это даказала. Нужны срочные рефонмы чемпионата иначе хана.

      1
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      Рейтинг: +25512

      oyabun 28 минут назад

      Слишком много болтовни от Газизова в последнее время. Очевидно, что всей той чушней что он несет, пытается увести разговор от главной проблемы Спартака, которую он же и создал. Речь о том, что ни один его трансфер не усилил команду. И это уже сказывается на игре Спартака.

      0
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      Рейтинг: +2664

      Puddle 29 минут назад

      Позор Спартаку и его юному фанату "vsespartak01"

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