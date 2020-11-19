Газизов – о перчатке «Зениту»: «Сегодня никто не смеется? Значит, я был прав?»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы журналиста Нобеля Арустамяна о своей фразе про желание бросить перчатку «Зениту».

– Вы сказали: «Мы бросим перчатку «Зениту». А вы не боялись, что этот бросок может быть неудачным?

– Я не боялся. Дело в том, что, мне кажется, перчатка была в другом контексте. В моем понимании, когда ты бросаешь перчатку, а не бьешь по лицу и не делаешь пощечину, это говорит о том, что ты видишь равного, ты уважаешь соперника.

На тот момент было высказывание некоторых людей, по мне, не очень корректное по отношению к «Спартаку». Я постарался задать тренд, что мы должны друг друга уважать. Тем более мы все коллеги и должны показывать болельщику и всем действующим лицам в футболе, что просто нужно уважать соперника. Вот и все.

– Но перчатка – это в любом случае вызов. Как вы представляли это? Команда, когда вы пришли, шла 11-й? И она бросает вызов чемпиону страны, самой мощной команде. Это как?

– Все смеялись?

– Да, конечно.

– Сегодня никто не смеется?

– Сейчас мало кто смеется.

– Значит, я был прав?

– Не было страшно? Как вы могли бросить вызов чемпиону, находясь на 11-м месте?

– Я прекрасно понимал уровень «Спартака», что мы можем сделать все вместе. Я надеюсь, что это задало определенный посыл. И мы на правильном пути. Нобель, ты меня хорошо знаешь, я ничего не боюсь.

В спорте, если ты не бросаешь вызов себе, другим, ты ничего не добьешься. Не надо бояться, страх нас сковывает. Мое понимание страха – не надо к этому относиться как к действу. Надо просто отбросить его от себя. Мы готовы штурмовать большие вершины. Я верю в «Спартак», в людей, которые работают и играют в «Спартаке», которые его окружают. Самое главное – я верю в болельщиков.