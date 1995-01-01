Газизов – о перчатке «Зениту»: «Сегодня никто не смеется? Значит, я был прав?»

Увы но это не Спартак стал лутше играть, а Зеня превротился в Уфу
спасибо Семаку)) Локо вообще деградировал уволил Семина продал лидеров и набрал шлак, Краснодар весь в травмах + тренер гавно.
Только ЦСКА пока не скатился хотя мы его тоже в ЛЕ видили и этот клуб ледирует в чемпионате....
Методично но уверено наши чиновники уничтожили футбол России сборная это даказала. Нужны срочные рефонмы чемпионата иначе хана.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопросы журналиста Нобеля Арустамяна о своей фразе про желание бросить перчатку «Зениту».
– Вы сказали: «Мы бросим перчатку «Зениту». А вы не боялись, что этот бросок может быть неудачным?
– Я не боялся. Дело в том, что, мне кажется, перчатка была в другом контексте. В моем понимании, когда ты бросаешь перчатку, а не бьешь по лицу и не делаешь пощечину, это говорит о том, что ты видишь равного, ты уважаешь соперника.
На тот момент было высказывание некоторых людей, по мне, не очень корректное по отношению к «Спартаку». Я постарался задать тренд, что мы должны друг друга уважать. Тем более мы все коллеги и должны показывать болельщику и всем действующим лицам в футболе, что просто нужно уважать соперника. Вот и все.
– Но перчатка – это в любом случае вызов. Как вы представляли это? Команда, когда вы пришли, шла 11-й? И она бросает вызов чемпиону страны, самой мощной команде. Это как?
– Все смеялись?
– Да, конечно.
– Сегодня никто не смеется?
– Сейчас мало кто смеется.
– Значит, я был прав?
– Не было страшно? Как вы могли бросить вызов чемпиону, находясь на 11-м месте?
– Я прекрасно понимал уровень «Спартака», что мы можем сделать все вместе. Я надеюсь, что это задало определенный посыл. И мы на правильном пути. Нобель, ты меня хорошо знаешь, я ничего не боюсь.
В спорте, если ты не бросаешь вызов себе, другим, ты ничего не добьешься. Не надо бояться, страх нас сковывает. Мое понимание страха – не надо к этому относиться как к действу. Надо просто отбросить его от себя. Мы готовы штурмовать большие вершины. Я верю в «Спартак», в людей, которые работают и играют в «Спартаке», которые его окружают. Самое главное – я верю в болельщиков.
- Газизов работает в «Спартаке» с 10 июля этого года.
- Московская команда занимает третье место в РПЛ по итогам 14 туров.
- Отставание от идущего вторым «Зенита» – два очка, от лидирующего ЦСКА – три.