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  • Кутепов: «От опыта игры в атаке я бы не отказался, но больше пользы принесу на позиции центрального защитника»

Кутепов: «От опыта игры в атаке я бы не отказался, но больше пользы принесу на позиции центрального защитника»

4 декабря 2020, 13:55
6

Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался об эксперименте главного тренера Доменико Тедеско, который использовал его в нападении в концовке матча с «Ротором» (2:0).

«Если тренерский штаб решит, что меня нужно выпускать вперeд, – конечно выйду и сыграю. От такого опыта игры в атаке я бы не отказался. Но, думаю, больше пользы я принесу, если буду играть на своей привычной позиции центрального защитника», – сказал Кутепов.

  • В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «Спартак» всего семь матчей.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (6)
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Бухбух
1607079669
Если бы не лимит, пылил щас бы Илюха где-нибудь в Казахстане, и не факт, что выходил бы в основе.
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vladimir-7
1607083613
Пока не поздно, перейди в другой клуб, а здесь будешь невостребованным до конца футбольной карьеры.
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Боцман59rus
1607086374
На скамейке от тебя польза будет и желательно не на спартаковской, а где нибудь в ФНЛ
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Дедуктор
1607087603
Кутепыч, не фантазируй. Слухай своего тренера. Тренер ведь не сравнивает тебя с Барези, Костакуртой или даже Пике с Рамосом. Ибо не тянешь. Но тренер ставит тебя вровень с Левандовски и еще каким то атакующим хмырем. Вот, на это и ориентируйся. Прикинь - сколько надо забивать, что Левандовского обойти. И действуй.
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Himik356
1607092280
Ахаха, даже я не трогавший мяч около 10 лет, помню все детство не расстовался с мячом) а потом прешол в секцию по футболу и услышал ты слишком старый (15лет)а у тебя кем родители работают... аааа у нас нет мест.(даже шанс не дам)..А сам как панда даже шнурки под пузом не увидит(РФ) ОК! не профессионал, заробатываю как ХАЛОП (Магистр химических технологий, оборудования аппаратов невтихимических производств)p.s С низов как все) 4 года техноря, 4 года уневера, 2 года маги, и получяю 40000 (РФ))))) Даже я смотрелся бы на этой позиции также!!!! Бл@ть где справедливосьть?????
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Старикан
1607100476
Ещё один универсал нашелся...Кто следующий? Максименко?
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