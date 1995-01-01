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    Кутепов: «От опыта игры в атаке я бы не отказался, но больше пользы принесу на позиции центрального защитника»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался об эксперименте главного тренера Доменико Тедеско, который использовал его в нападении в концовке матча с «Ротором» (2:0).

    «Если тренерский штаб решит, что меня нужно выпускать вперeд, – конечно выйду и сыграю. От такого опыта игры в атаке я бы не отказался. Но, думаю, больше пользы я принесу, если буду играть на своей привычной позиции центрального защитника», – сказал Кутепов.

    • В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «Спартак» всего семь матчей.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Кутепов: «Федун заблокировал трансферы в «Краснодар» и «Динамо», потому что хочет видеть меня в клубе»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Верзихрюк 15 минут назад

      очень стыдно за рылов ! такой нап на банке сидит, а всякие ныряльщики играют.
      позор !

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      Рейтинг: +2409

      Бухбух 43 минуты назад

      Если бы не лимит, пылил щас бы Илюха где-нибудь в Казахстане, и не факт, что выходил бы в основе.

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