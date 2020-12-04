Кутепов: «От опыта игры в атаке я бы не отказался, но больше пользы принесу на позиции центрального защитника»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался об эксперименте главного тренера Доменико Тедеско, который использовал его в нападении в концовке матча с «Ротором» (2:0).

«Если тренерский штаб решит, что меня нужно выпускать вперeд, – конечно выйду и сыграю. От такого опыта игры в атаке я бы не отказался. Но, думаю, больше пользы я принесу, если буду играть на своей привычной позиции центрального защитника», – сказал Кутепов.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за «Спартак» всего семь матчей.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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