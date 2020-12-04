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  • Кутепов: «Федун заблокировал трансферы в «Краснодар» и «Динамо», потому что хочет видеть меня в клубе»

Кутепов: «Федун заблокировал трансферы в «Краснодар» и «Динамо», потому что хочет видеть меня в клубе»

4 декабря 2020, 09:59
11

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, куда мог перейти этим летом.

«Вариант с «Краснодаром» появился первым, ещe летом. Я лично не общался с представителями клуба, всe через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло «Динамо». Тоже с конкретикой.

Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Мы рассматривали разные варианты, я был не против ни аренды, ни трансфера.

Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом. Но все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Лично с Леонидом Арнольдовичем я не общался, но Газизов передал мне в том числе его слова.

Планы на зимнее трансферное окно такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда вообще играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату – но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством – как договоримся», – сказал Кутепов в интервью «Чемпионату».

  • В этом сезоне Кутепов провел семь матчей за «Спартак».

Тедеско – о Кутепове в нападении: «У него есть качества для игры впереди. Холанд такой же, Левандовски»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Спартак Кутепов Илья Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (11)
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paracetamol
1607068936
Да ты какой незаменимый. Может Уфе и подойдешь зимой.
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oyabun
1607074719
Да отпустили бы уже парня. Пусть привозит в других клубах.
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Plyash
1607076224
Не надо слушать Газизова,ему соврать,что два пальца обсосать.Обращаться надо только к хозяину клуба,это же очевидно,решать свою судьбу через какого-то директора-однодневки глупо.
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NewLife
1607077173
Можно понять Кутепку, но думаю Газизов .издит.
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ilichkadr
1607078719
Илюха, а рабство оно такое и есть. Пукнуть без одобрения рабовладельца не имеешь право. Разрывай контракт и будет тебе вольная.
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Бухбух
1607079484
Кутепов: "Федун хочет видеть меня в клубе, потому что я - паспортист".
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FanatSerj
1607082757
Как болельщик Динамо, благодарен Федуну за удержания разного сорта "дерева" при клубе. У нас там своих лесонасаждений и так хватает ))) Причем Кутепов - это уже спиленное бревно, расти не будет, у нас Евгеньев ещё молодой, есть хоть шанс что подрастёт.
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geroin161
1607090656
Федун хочет тебя видеть в клубе, потому что ты терпила и прирожденный скамеечник
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Вальдемар IV
1607129419
зачем два кайо краснодару
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