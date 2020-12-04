Кутепов: «Федун заблокировал трансферы в «Краснодар» и «Динамо», потому что хочет видеть меня в клубе»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, куда мог перейти этим летом.

«Вариант с «Краснодаром» появился первым, ещe летом. Я лично не общался с представителями клуба, всe через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло «Динамо». Тоже с конкретикой.

Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Мы рассматривали разные варианты, я был не против ни аренды, ни трансфера.

Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом. Но все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Лично с Леонидом Арнольдовичем я не общался, но Газизов передал мне в том числе его слова.

Планы на зимнее трансферное окно такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда вообще играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату – но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством – как договоримся», – сказал Кутепов в интервью «Чемпионату».

В этом сезоне Кутепов провел семь матчей за «Спартак».

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