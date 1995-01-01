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    Кутепов: «Федун заблокировал трансферы в «Краснодар» и «Динамо», потому что хочет видеть меня в клубе»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, куда мог перейти этим летом.

    «Вариант с «Краснодаром» появился первым, ещe летом. Я лично не общался с представителями клуба, всe через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло «Динамо». Тоже с конкретикой.

    Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Мы рассматривали разные варианты, я был не против ни аренды, ни трансфера.

    Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом. Но все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Лично с Леонидом Арнольдовичем я не общался, но Газизов передал мне в том числе его слова.

    Планы на зимнее трансферное окно такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда вообще играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату – но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством – как договоримся», – сказал Кутепов в интервью «Чемпионату».

    • В этом сезоне Кутепов провел семь матчей за «Спартак».

    Тедеско – о Кутепове в нападении: «У него есть качества для игры впереди. Холанд такой же, Левандовски»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9387

      paracetamol 17 минут назад

      Да ты какой незаменимый. Может Уфе и подойдешь зимой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11310

      alarm 39 минут назад

      позор!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -207

      net zenit1967 > alarm 3 минуты назад

      тебе всегда позор!позор,что ты появился на свет!позор ,что живешь!позор,что общаешься так гадко и низко!ваще ты крупная ошибка природы!

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