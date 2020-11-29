Тедеско – о Кутепове в нападении: «У него есть качества для игры впереди. Холанд такой же, Левандовски»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова в нападении в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором»

— Как вам Кутепов на позиции форварда? Будете продолжать эксперимент?

— Почему бы нет? Мы не тренировали это в матчах 11 на 11, но когда играем на ограниченном пространстве, например, четыре на четыре, то Кутепов хорошо выглядит в завершении. У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок – это всегда опасно. Холанд в «Боруссии» такой, Левандовски в «Баварии», де Йонг в «Севилье». Кутепов – это одна из опций.