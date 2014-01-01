Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Тедеско – о Кутепове в нападении: «У него есть качества для игры впереди. Холанд такой же, Левандовски»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова в нападении в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором»

    — Как вам Кутепов на позиции форварда? Будете продолжать эксперимент?

    — Почему бы нет? Мы не тренировали это в матчах 11 на 11, но когда играем на ограниченном пространстве, например, четыре на четыре, то Кутепов хорошо выглядит в завершении. У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок – это всегда опасно. Холанд в «Боруссии» такой, Левандовски в «Баварии», де Йонг в «Севилье». Кутепов – это одна из опций.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:12
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80872

      zigbert 24 минуты назад

      Да он и в центре мог бы сыграть. В общем, универсал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3485

      мы_не_рабы 36 минут назад

      Странное решение, но тренерскому штабу видней. Лучше Кутепов пусть косячит у чужой штрафной, чем у своей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3164

      Puddle 56 минут назад

      Это рыло и Холланд с Левандовски??? Ну-ну

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6194

      knikos 57 минут назад

      Холанд , Левандовски , Кутепов . В одном ряду ... Дааааа , он не только скакун , танцор , но и дятел .

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9615

      Persona_non_Grata > knikos 22 минуты назад

      Ну собственно мы уже вас догнали - и пусть хоть дятел , хоть филин , хоть скакун ... но после 16 туров результат как и у вас . )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1932

      аларм дубль2 1 час назад

      ну илюха!удачи тебе в новом качестве!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9615

      Persona_non_Grata > аларм дубль2 20 минут назад

      По моему это просто "намек" тренера на отсутствие скамейки запасных (((

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80860
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru