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  • Тедеско – о Кутепове в нападении: «У него есть качества для игры впереди. Холанд такой же, Левандовски»

Тедеско – о Кутепове в нападении: «У него есть качества для игры впереди. Холанд такой же, Левандовски»

29 ноября 2020, 22:12
33

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру защитника Ильи Кутепова в нападении в матче 16-го тура РПЛ с «Ротором»

— Как вам Кутепов на позиции форварда? Будете продолжать эксперимент?

— Почему бы нет? Мы не тренировали это в матчах 11 на 11, но когда играем на ограниченном пространстве, например, четыре на четыре, то Кутепов хорошо выглядит в завершении. У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок – это всегда опасно. Холанд в «Боруссии» такой, Левандовски в «Баварии», де Йонг в «Севилье». Кутепов – это одна из опций.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ротор Кутепов Илья Тедеско Доменико
Комментарии (33)
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knikos
1606678845
Холанд , Левандовски , Кутепов . В одном ряду ... Дааааа , он не только скакун , танцор , но и дятел .
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мы_не_рабы
1606680118
Странное решение, но тренерскому штабу видней. Лучше Кутепов пусть косячит у чужой штрафной, чем у своей.
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zigbert
1606680840
Да он и в центре мог бы сыграть. В общем, универсал.
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BRO_football
1606684207
Сравнивать Кутепова с Холандом и Левандовски. Да у Тедеско совсем крыша поехала!!! А впрочем, неплохое решение. Чем дальше Кутепов от своих ворот, тем меньше шансов, что именно из-за его косяка Спартак пропустит гол.
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DOCTOR PENALTY
1606687952
Ну теперь Черчесов может не вызывать ни бездарного, ни праворукого, есть у него суперфорвард.
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муж гавроши
1606688795
Высокий, сильный игрок, лишь бы как наш дзюба не кончил(
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"supermax"
1606708496
А мы думали что это приколдеска такая от Теда)) оказывается у Илюхи все есть для супернапа...начал он с причёски как у Ибры.... Ахах... Жги, Илюха))
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Рубинище
1606718922
Тедеско молодец, ищет, пробует, перебирает весь имеющийся ресурс, за не имением другого, работает с чем есть. Очень интересно посмотреть будет.
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Бичман59rus
1606719823
Правильно, подальше от ворот макаку кривоногую
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СвинкаСправедливости
1606720538
Кутепов на Мозеса крутую передачу выдал в касание. Соображает быстрее Бакаева. Плюс у него хорошая диагональ. Мне кажется, он как раз опорника мог бы сыграть с учётом его оборонительных навыков.
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