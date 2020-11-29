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  • РПЛ. «Спартак» победил «Ротор» и сравнялся по очкам с «Зенитом» и ЦСКА

РПЛ. «Спартак» победил «Ротор» и сравнялся по очкам с «Зенитом» и ЦСКА

29 ноября 2020, 20:56
91

В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» дома обыграл «Ротор» – 2:0. Голы забили Александр Кокорин и Самуэль Жиго.

Команда Доменико Тедеско набрала 32 очка и поднялась на третье место, лишь по дополнительным показателям уступая «Зениту» и ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Спартак (Москва) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кокорин, 15 (с пенальти); 2:0 – Жиго, 90+3.

Спартак: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин, Умяров (Ещенко, 63), Крал, Мозес, Понсе, Ларссон (Кутепов, 89), Кокорин (Бакаев, 69).

Ротор: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Серченков, 85), Макаров, Давиташвили (Кипиани, 80), Муллин (Микелтадзе, 75), Н. Понсе, Фламарион (Саплинов, 85).

Предупреждения: Ларссон, 60; Ещенко, 86; Понсе, 90 – Давиташвили, 12.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Ротор
Комментарии (91)
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a_who
1606672674
С победой друзья !
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Из Твери Леха
1606672761
Раньше вроде как стилем клуба было "стеночки-забегания", теперь же формула успеха "нырки-падения". Тедеска по ходу понял, что с игры это сборище не забьет и приказал всем падать и нырять. Они даже по воротам уже не бьют в штрафной, а сразу падают! Позорище! А за такой сброд болеть - тройной позор.
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Fancyfall
1606672860
всех КБ с победой! падать и валяться надо меньше.
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docndoc
1606672866
Ротор - молодцы, мне понравились. Играют, ничего не боясь. Спартак... молодцы, но не очень. Сразу видно, что хотели победить вполсилы. Самое сильное впечатление - это решение Тедеско выпустить Кутепова в атаку. Гениально: из атаки сложнее всего сделать себе привоз.)))
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Мага 13
1606673021
Красно- белые, с победой!
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rash1959
1606673093
Трудная но очень нужная победа. Спасибо за победу. Тур очень удачный для нашей команды, не отпускаем конкурентов. Не возьму в толк, почему с такой весёлой игрой Ротор аутсайдер. Или против Спартака спецнастрой любого дворового клуба. В следующем туре роторцы проsрут другому днищу. Но всё равно пусть они играют так весело, чем ставить автобусы поперёк поля.
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JTherry
1606673234
с победой КБ!!! победа трудная, Ротор - классно играл, отличная команда у Хацкевича... столько, сколько в этом матче косячили Ларссон и Понсе в нападении, я не могу припомнить, наверное, перехвалили... понравились Крал и Жиго...
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maygli
1606673283
Всех Спартаковцев с победой! Ротор - молодцы, а Спартак не очень.
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Бичман59rus
1606675468
Чуть не соснули сегодня. Хоть на левую пенку наныли и то дело
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муж гавроши
1606689310
как же стыдно за мой родной Зенит на фоне успехов Спартака!(
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