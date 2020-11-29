РПЛ. «Спартак» победил «Ротор» и сравнялся по очкам с «Зенитом» и ЦСКА

В матче 16-го тура РПЛ «Спартак» дома обыграл «Ротор» – 2:0. Голы забили Александр Кокорин и Самуэль Жиго.

Команда Доменико Тедеско набрала 32 очка и поднялась на третье место, лишь по дополнительным показателям уступая «Зениту» и ЦСКА.

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Спартак (Москва) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кокорин, 15 (с пенальти); 2:0 – Жиго, 90+3.

Спартак: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин, Умяров (Ещенко, 63), Крал, Мозес, Понсе, Ларссон (Кутепов, 89), Кокорин (Бакаев, 69).

Ротор: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Серченков, 85), Макаров, Давиташвили (Кипиани, 80), Муллин (Микелтадзе, 75), Н. Понсе, Фламарион (Саплинов, 85).

Предупреждения: Ларссон, 60; Ещенко, 86; Понсе, 90 – Давиташвили, 12.

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