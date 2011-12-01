Жиру и Лукаку – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это форвард «Интера» Ромелу Лукаку, нападающий «Зальцбурга» Мергим Бериша, полузащитник «Истанбула» Ирфан Кахведжи и форвард «Челси» Оливье Жиру.

Кто был лучшим в #ЛигаЧемпионов на этой неделе?Оливье ЖируИрфан Джан КахведжиРомелу ЛукакуМергим Бериша