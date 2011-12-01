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    Жиру и Лукаку – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это форвард «Интера» Ромелу Лукаку, нападающий «Зальцбурга» Мергим Бериша, полузащитник «Истанбула» Ирфан Кахведжи и форвард «Челси» Оливье Жиру.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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