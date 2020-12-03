Жиру и Лукаку – среди претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это форвард «Интера» Ромелу Лукаку, нападающий «Зальцбурга» Мергим Бериша, полузащитник «Истанбула» Ирфан Кахведжи и форвард «Челси» Оливье Жиру.
- Лукаку оформил дубль в матче с менхенгладбахской «Боруссией» (3:2).
- Бериша дважды забил в ворота «Локомотива» (3:1).
- Кахведжи сделал хет-трик в игре с «РБ Лейпциг» (3:4).
- Жиру отличился четырьмя голами в поединке с «Севильей» (4:0).
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Источник: Официальный сайт УЕФА