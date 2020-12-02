Байрамян, Кузяев, Лесовой, Трошечкин и Лантратов – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в ноябре

РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего игрока ноября.

На приз претендуют: Хорен Байрамян («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин («Химки»), Илья Лантратов («Химки»).

Проголосовать за лучшего футболиста ноября можно на странице РПЛ во «ВКонтакте».

Байрамян в двух матчах забил три гола.

У Кузяева – два гола в трех матчах.

Лесовой в трех играх сделал 1+1.

Трошечкин забил гол и отдал голевую в трех матчах.

Лантратов провел два матча на ноль.