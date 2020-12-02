Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Байрамян, Кузяев, Лесовой, Трошечкин и Лантратов – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в ноябре

    РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего игрока ноября.

    На приз претендуют: Хорен Байрамян («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин («Химки»), Илья Лантратов («Химки»).

    Проголосовать за лучшего футболиста ноября можно на странице РПЛ во «ВКонтакте».

    • Байрамян в двух матчах забил три гола.
    • У Кузяева – два гола в трех матчах.
    • Лесовой в трех играх сделал 1+1.
    • Трошечкин забил гол и отдал голевую в трех матчах.
    • Лантратов провел два матча на ноль.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4245

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Не было в ноябре лучших во всех номинациях.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80925
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru