Байрамян, Кузяев, Лесовой, Трошечкин и Лантратов – претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в ноябре

РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего игрока ноября.
На приз претендуют: Хорен Байрамян («Ростов»), Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин («Химки»), Илья Лантратов («Химки»).
Проголосовать за лучшего футболиста ноября можно на странице РПЛ во «ВКонтакте».
- Байрамян в двух матчах забил три гола.
- У Кузяева – два гола в трех матчах.
- Лесовой в трех играх сделал 1+1.
- Трошечкин забил гол и отдал голевую в трех матчах.
- Лантратов провел два матча на ноль.
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Источник: твиттер РПЛ