Лига чемпионов. «Марсель» победил «Олимпиакос»; «Порту» сыграл вничью с «Ман Сити» и вышел в плей-офф

Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

«Марсель» победил «Олимпиакос» и прервал 13-матчевую серию из поражений в Лиге чемпионов.

«Порту» сыграл вничью с «Манчестер Сити» и вышел в плей-офф ЛЧ.

Лига чемпионов. Группа С. 5-й тур

Марсель (Франция) – Олимпиакос (Греция) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Камара, 33; 1:1 – Пайет (с пенальти), 55; 2:1 – Пайет (с пенальти), 75.

Порту (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0

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