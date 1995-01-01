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    Газизов – об отставке: «Не понимаю, о чем речь. Я продолжаю работать в «Спартаке»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

    «Не понимаю, о чем речь. Я продолжаю работать в Спартаке», – приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

    • Гендиректор «Спартака» считает, что ему не доверяют, поэтому клуб пригласил нового спортивного директора Дмитрия Попова.
    • По информации «Чемпионата», матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в качестве гендиректора «Спартака».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -568

      Spartak Piter 1 час назад

      петухи газпромовский кукурекуют

      0
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      Рейтинг: +16163

      slavutiq70 1 час назад

      Да ещё бы Зарему,,,Федун не допускал бы к руководству,,,а толку не будет,,,гендиректор сейчас одна фикция,,,,,

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