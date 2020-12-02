Газизов – об отставке: «Не понимаю, о чем речь. Я продолжаю работать в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Не понимаю, о чем речь. Я продолжаю работать в Спартаке», – приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».
- Гендиректор «Спартака» считает, что ему не доверяют, поэтому клуб пригласил нового спортивного директора Дмитрия Попова.
- По информации «Чемпионата», матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в качестве гендиректора «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»