Газизов – об отставке: «Не понимаю, о чем речь. Я продолжаю работать в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном уходе из команды после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Не понимаю, о чем речь. Я продолжаю работать в Спартаке», – приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».