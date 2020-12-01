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  • «Чемпионат»: матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в качестве гендиректора «Спартака»

«Чемпионат»: матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в качестве гендиректора «Спартака»

1 декабря 2020, 23:06
14

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.

«Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение. Пока идут переговоры, которые близки к завершению», – сообщил неназванный источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

«Формально, матч с «Зенитом» (16 декабря – прим. «Бомбардира») должен стать для Газизова последним в должности генерального директора «Спартака. Однако сотрудничество сторон пока не прекращено», – рассказал еще один неназванный источник.

  • Гендиректор «Спартака» считает, что ему не доверяют, поэтому клуб пригласил нового спортивного директора Дмитрия Попова.

Федун – о ситуации с Газизовым и Поповым: «Это наши внутренние дела»

Арустамян: «Не исключаю, что отставка Газизова может быть хоть завтра»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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Fusballer
1606853549
Жду похожую новость про Черчесова.
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Бриг
1606855255
При чем тут матч с Зенитом? Он на поле выйдет?
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paracetamol
1606856243
А я предупреждал, что Газиз до нового года в свинарнике не протянет!
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Ливepпуль
1606857089
Боже, только пришел, вроде у команды все неплохо и убирают, никогда спартаку больше не быть чемпионом, потому что это не команда, а цирковые клоуны
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Nevsky_RU
1606857468
Бедняга Федун, вокруг него одни виноватые. Тренера, функционеры, игроки бывшие и действующие,скауты, агенты, болельщики, судьи, весь мир и т.д. и т.п. Жаль футбольного профессионала управленца Лёню, не везёт с кадрами уж который год. А если с кем и повезёт, то чуть позже всё равно не везёт. Оказываются м*даками, и не любят Лёню. Глушаков, Каррера, Газизов, Цорн и т.д. в общем исключительно дилетанты подлецы и предатели)) пора Панова вводить в штаб))
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Дядя Серёжа
1606872194
С таким "базаром" команду опять трясти начнёт. Или они деньги Федуна поделить не могут, или Федун делиться не хочет. Когда тут в футбол играть?. Проиграют Зениту - начнут Тедеску выгонять. Неспокойно в королевстве. Для своры розовых пуделей повторяю: В КОРОЛЕВСТВЕ.
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Ганнибал Лектор
1606884726
Зениту надо воспользоваться ситуацией и забрать обоих: и Газизова вместо плюшевого межвежонка и Кокорина вместо сдувшегося игрочишки
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piligrim1986
1606887873
да чего у ж там - последним для Спартака в РПЛ)))))
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ilichkadr
1606889143
Изначально было ясно, что хохол с татарином не уживутся.
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Grag
1606890898
Считаю,что отставка Газизова -это большая ошибка.
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