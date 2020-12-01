«Чемпионат»: матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в качестве гендиректора «Спартака»

Бедняга Федун, вокруг него одни виноватые. Тренера, функционеры, игроки бывшие и действующие,скауты, агенты, болельщики, судьи, весь мир и т.д. и т.п. Жаль футбольного профессионала управленца Лёню, не везёт с кадрами уж который год. А если с кем и повезёт, то чуть позже всё равно не везёт. Оказываются м*даками, и не любят Лёню. Глушаков, Каррера, Газизов, Цорн и т.д. в общем исключительно дилетанты подлецы и предатели))
пора Панова вводить в штаб))
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.
«Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение. Пока идут переговоры, которые близки к завершению», – сообщил неназванный источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.
«Формально, матч с «Зенитом» (16 декабря – прим. «Бомбардира») должен стать для Газизова последним в должности генерального директора «Спартака. Однако сотрудничество сторон пока не прекращено», – рассказал еще один неназванный источник.
- Гендиректор «Спартака» считает, что ему не доверяют, поэтому клуб пригласил нового спортивного директора Дмитрия Попова.
Федун – о ситуации с Газизовым и Поповым: «Это наши внутренние дела»
Арустамян: «Не исключаю, что отставка Газизова может быть хоть завтра»