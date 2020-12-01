«Чемпионат»: матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в качестве гендиректора «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.

«Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение. Пока идут переговоры, которые близки к завершению», – сообщил неназванный источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

«Формально, матч с «Зенитом» (16 декабря – прим. «Бомбардира») должен стать для Газизова последним в должности генерального директора «Спартака. Однако сотрудничество сторон пока не прекращено», – рассказал еще один неназванный источник.

Гендиректор «Спартака» считает, что ему не доверяют, поэтому клуб пригласил нового спортивного директора Дмитрия Попова.

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