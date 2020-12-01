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    «Чемпионат»: матч с «Зенитом» должен стать для Газизова последним в качестве гендиректора «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб в ближайшее время.

    «Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение. Пока идут переговоры, которые близки к завершению», – сообщил неназванный источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

    «Формально, матч с «Зенитом» (16 декабря – прим. «Бомбардира») должен стать для Газизова последним в должности генерального директора «Спартака. Однако сотрудничество сторон пока не прекращено», – рассказал еще один неназванный источник.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2020 23:06
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1403

      Nevsky_RU 14 минут назад

      Бедняга Федун, вокруг него одни виноватые. Тренера, функционеры, игроки бывшие и действующие,скауты, агенты, болельщики, судьи, весь мир и т.д. и т.п. Жаль футбольного профессионала управленца Лёню, не везёт с кадрами уж который год. А если с кем и повезёт, то чуть позже всё равно не везёт. Оказываются м*даками, и не любят Лёню. Глушаков, Каррера, Газизов, Цорн и т.д. в общем исключительно дилетанты подлецы и предатели))
      пора Панова вводить в штаб))

      0
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      Рейтинг: +162

      Ливepпуль 20 минут назад

      Боже, только пришел, вроде у команды все неплохо и убирают, никогда спартаку больше не быть чемпионом, потому что это не команда, а цирковые клоуны

      1
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      Рейтинг: +9311

      paracetamol 34 минуты назад

      А я предупреждал, что Газиз до нового года в свинарнике не протянет!

      1
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      Рейтинг: +1855

      Бриг 50 минут назад

      При чем тут матч с Зенитом? Он на поле выйдет?

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      Рейтинг: +3858

      Павелий > Бриг 30 минут назад

      Последняя игра в 2020 году.

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      Рейтинг: +315

      dva064 1 час назад

      Да толку,,,если командой фактически управляет девушка с подиума,,,даст ли Зарема нормально работать следующему гендиректору ,???сомневаюсь,,,,

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      Рейтинг: +9311

      paracetamol > dva064 33 минуты назад

      Даст, если молодой придет!

      1
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      Рейтинг: +729

      Fusballer 1 час назад

      Жду похожую новость про Черчесова.

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