Федун – о ситуации с Газизовым и Поповым: «Это наши внутренние дела»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с назначением Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Ранее сообщалось, что против этого назначения был генеральный директор клуба Шамиль Газизов, который может уйти из «Спартака».
«Это наши внутренние дела», – сказал Федун.
- Газизов работает в «Спартаке» с лета.
- Стало известно, что его увольнение обойдется клубу в 3 миллиона евро.
Пресс-атташе «Спартака» Фетисов: «Через некоторое время все наладится и Газизов с Поповым будут работать вместе»
Источник: «Чемпионат»