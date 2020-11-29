Федун – о ситуации с Газизовым и Поповым: «Это наши внутренние дела»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с назначением Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Ранее сообщалось, что против этого назначения был генеральный директор клуба Шамиль Газизов, который может уйти из «Спартака».

«Это наши внутренние дела», – сказал Федун.

Газизов работает в «Спартаке» с лета.

Стало известно, что его увольнение обойдется клубу в 3 миллиона евро.

Пресс-атташе «Спартака» Фетисов: «Через некоторое время все наладится и Газизов с Поповым будут работать вместе»