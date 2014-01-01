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    Федун – о ситуации с Газизовым и Поповым: «Это наши внутренние дела»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ситуацию с назначением Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Ранее сообщалось, что против этого назначения был генеральный директор клуба Шамиль Газизов, который может уйти из «Спартака».

    «Это наши внутренние дела», – сказал Федун.

    • Газизов работает в «Спартаке» с лета.
    • Стало известно, что его увольнение обойдется клубу в 3 миллиона евро.

    Пресс-атташе «Спартака» Фетисов: «Через некоторое время все наладится и Газизов с Поповым будут работать вместе»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19129

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Херовые ваши внутренние дела, Лёня. (((

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