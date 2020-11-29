Пресс-атташе «Спартака» Фетисов: «Через некоторое время все наладится и Газизов с Поповым будут работать вместе»

Антон Фетисов, пресс-атташе «Спартака», полагает, что генеральный директор Шамиль Газизов и спортивный директор Дмитрий Попов сработаются. Газизов был против прихода нового функционера.

«Что-то дополнительное сказать сложно по поводу дублирования полномочий Газизова и Попова, Шамиль — генеральный директор, Дмитрий — спортивный директор. Полномочия у генерального директора больше, он занимается не только спортивной, но и корпоративной частью бизнеса. Я думаю, что через некоторое время процессы наладятся, и эти два профессионала будут работать вместе.

Не готов комментировать, как именно распределяться обязанности, повторюсь, что полномочия гендиректора шире, чем спортивного, но это не значит, что гендиректор не контролирует исполнение задач по спортивной части», – сказал Фетисов в эфире телеканала «Матч Премьер».